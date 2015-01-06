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۱۶ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۱

سه تولید صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری به جشنواره عمار راه یافت

سه تولید صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری به جشنواره عمار راه یافت

شهرکرد - سه مورد از تولیدات صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری به بخش داوری جشنواره عمار راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری، مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: مستندهای ردپای نان به کارگردانی یزدان کیانی، رنگ و نارنگ ساخته داریوش نیکبخت به همراه نماهنگ بی بی مریم کاری از محمدرضا کیان پور برجویی به بخش داوری پنجمین جشنواره عمار راه یافت.

علی رامک بیان کرد: این جشنواره با موضوعات شعار سال، اقتصاد مقاومتی، استکبارستیزی و بصیرت افزایی برگزار می شود و تولیداتی از جمله فیلم های مستند، داستانی، ترکیبی، نماهنگ و پویا نمایی را شامل می شود.

هم اکنون آثار منتخب جشنواره عمار در سینما فلسطین تهران نمایش داده می شود.

کد مطلب 2457904

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