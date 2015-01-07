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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۴

پرواز به سبک رویا با ۹۰ بادکنک هلیومی

پرواز به سبک رویا با ۹۰ بادکنک هلیومی

یک جوان ماجراجوی آمریکایی در اقدامی کم نظیر و با استفاده از ۹۰ بادکنک پرشده از گاز هلیوم از زمین برخاست و تا ارتفاع ۲۴۳۸ متری زمین اوج گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخاستن از زمین و پرواز در آسمان با استفاده از بادکنک، رویای بسیاری از کودکان و حتی افراد بزرگسال است. این رویای شیرین حتی دستمایه ساخت فیلم انیمیشنی موسوم به Up نیز شده است. جایی که پیرمردی بادکنک فروش در نهایت به رویای خود دست می یابد و با چسباندن بادکنکها به خانه اش در آسمان پرواز می کند!

حالا اریک رونز، جوان ماجراجوی آمریکایی که پیش از این نیز کارهای محیرالعقول مشابهی انجام داده است با استفاده از ۹۰ بادکنک پرشده از هلیوم و درحالی که بر روی صندلی مخصوص استراحت در کنار دریا نشسته بود، از زمین برخاست و تا ارتفاع قابل توجه ۲۴۳۸ متری زمین اوج گرفت.

پرواز

وی پس از فرود موفقیت آمیز بر روی زمین به خبرنگاران گفت: انجام این برنامه هیجان انگیز تنها یک علت داشت و آن کنجکاوی بود که سالها در درونم وجود داشت و حالا آن را تجربه کرده ام. مدتها بود که در پس انجام این کار بودم.

او همچنین گفت: کمتر کسی را در دنیا پیدا می کنید که رویای پرواز از روی زمین با انبوهی از بادکنک را نداشته باشد.

البته این جوان ماجراجو برای انجام موفقیت آمیز این برنامه تمریناتی را از قبل انجام داده بود. وی نه تنها محاسبات دقیقی درخصوص تعداد بادکنک ها و میزان گاز هلیوم مورد نیاز برای پر کردن آنها انجام داده بود بلکه با مشورت گرفتن از چندین کارشناس پرواز، برنامه ای مشخص برای پرواز و فرود بی خطر ترتیب داد.

کد مطلب 2457929

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