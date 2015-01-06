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۱۶ دی ۱۳۹۳، ۹:۳۰

محمود شیعی:

پیشنهاد پروجا برای قائمی و میرزاجانپور را نمی‌پذیریم

پیشنهاد پروجا برای قائمی و میرزاجانپور را نمی‌پذیریم

مدیرعامل باشگاه پیکان از رد پیشنهاد باشگاه پروجا ایتالیا برای دو بازیکن ملی‌پوش تیم والیبال این باشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود شیعی در پی خبر پیشنهاد باشگاه پروجا ایتالیا به دو بازیکن ملی‌پوش تیم والیبال این باشگاه بیان کرد: من هم در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها متوجه شدم که باشگاه پروجا نسبت به خرید فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجانپور پافشاری دارد اما درخواست رسمی این باشگاه هنوز به دست ما نرسیده است.

وی در این باره اضافه کرد: آنطور که ما اطلاع پیدا کردیم تیم پروجا برای مرحله پلی‌آف سری آ ایتالیا روی این دو بازیکن حساب باز کرده است و به خصوص قصد دارد از قائمی در این مرحله از آنها استفاده کند اما هنوز درخواست خود را به باشگاه پیکان ارسال نکرده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پاسخ به این سوال که در صورت ارسال درخواست رسمی، با آن موافقت خواهید کرد گفت: باشگاه پیکان در این مقطع با پیشنهاد یاد شده موافقت نخواهد کرد چرا که ما شرایط ویژه‌ای در لیگ برتر داریم و سرمایه گذاری کرده‌ایم. بعید می‌دانم که با جدایی آنها موافقت شود.

کد مطلب 2457935

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