ظرفيت های گردشگری مريوان شناسایی و تقويت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحی شامگاه دوشنبه در جريان نشست با مدير كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری كردستان و معاونين وی اظهار داشت: مريوان در حوزه گردشگری دارای ظرفيت های بسيار خوبي است كه انتظار می رود زمينه براي شناسايی و معرفي هر چه بهتر اين ظرفيت ها فراهم شود.

وي با اشاره به مهمترين ظرفيت های گردشگری شهرستان مريوان بيان كرد: مرز باشماق و درياچه زريوار كه به عنوان قطب گردشگري استان كردستان و شهرستان مريوان مطرح است بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرند و در اين راستا اداره كل ميراث فرهنگي مي تواند در اين بخش اقدامات بهتري را در دستور كار قرار دهد.

فرماندار شهرستان مريوان افزود: متاسفانه ما شاهد آلودگي هايی در حاشيه درياچه زريوار مريوان هستيم كه با همكاري محيط زيست، اداره كل ميراث فرهنگی و شهرداری اين شهرستان تا حدي از اين آلودگی ها كاسته شده ولی بايد تلاش ها در اين بخش در قالب يك مديريت واحد و منسجم ادامه پيدا كند.

وي با اشاره به آمادگی شهرستان مريوان براي بهره برداري از ظرفيت های گردشگری موجود يادآور شد: بايد سياست گذاری هاي كلان در حوزه گردشگری براي اين شهرستان مطرح و عملياتي شود، چرا كه اين منطقه به عنوان قطب گردشگري استان مطرح و حائز اهميت است.

فلاحي يادآور شد: بايد از ظرفيت ها و ارتباطات موجود براي برگزاري جشنواره ها، همايش ها و نمايشگاه هاي صنايع دستی و گردشگری استفده بهينه كرد و برگزاري اين برنامه با شهرداري ها و فرمانداري ها هماهنگ شود.

وي با بيان اينكه فرمانداری مريوان آمادگي دارد تا در راستاي توسعه گردشگري زريوار مشاركت كند، افزود: ما آمادگي داريم تا هر گونه همكاري با ادارات و سازمان هاي دولتي و همچنين بخش خصوصي داشته باشيم، تا شرايط و زمينه براي توسعه گردشگري زريوار فراهم شود.

در جريان برگزاري اين نشست مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگری كردستان و معاونين وي به بيان وضعيت فعلي زريوار و همچنين برنامه هاي در دست اجرا براي توسعه اين بخش پرداختند.