آغاز ثبت نام آزمون آيلتس آكادميك و جنرال دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر افزود: متقاضيان براي ثبت نام خود مي توانند به صورت آنلاين روي وب سايت ielts.iauset.com اقدام كنند.

وي خاطرنشان كرد: اين آزمون در روز شنبه 19 اسفند ماه در تهران به آدرس: خيابان حافظ- انتهاي پل دوم- روبروي تالار بورس- پلاك 303 برگزار خواهد شد و نتايج اين آزمون شنبه 23 اسفندماه از طريق وب سايت results.ielts.org اعلام مي شود.

معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اظهار داشت: اين معاونت با هيچ فرد يا مؤسسه اي جهت ثبت نام طرف قرارداد نیست و تنها از طريق سامانه ielts.iauset.com انجام مي پذيرد. متقاضيان براي هرگونه سؤال يا ابهامي با شماره تماس هاي 66348856- 66348862 دفتر مركزي آيلتس تماس حاصل كنند.