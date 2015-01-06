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۱۶ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۲

دادستان کهنوج خبر داد:

قتل نوجوان ۱۷ ساله در فاریاب/ماهواره عامل بروز جنایات در جامعه است

قتل نوجوان ۱۷ ساله در فاریاب/ماهواره عامل بروز جنایات در جامعه است

کهنوج - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از قتل یک نوجوان ۱۷ساله توسط هم مدرسه ای خود که تحت تاثیر برنامه های مخرب ماهواره ای قرار داشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود معاذاللهی با تشریح جزئیات پرونده قتل نوجوان ۱۷ ساله فاریابی به بررسی آثار مخرب ماهواره بر نوجوان و جوانان پرداخت و بیان داشت: روز هشت دی ماه  ۹۳پدری با مراجعه به پلیس آگاهی شهرستان فاریاب از گم شدن پسر ۱۷ ساله ی خود خبر داد.

وی ابراز داشت: در پی اعلام این خبر، تحقیقات میدانی و محلی توسط پلیس آگاهی برای یافتن نوجوان مفقود شده، آغاز که در جریان بررسی ها، به هم مدرسه ای وی به نام م-ن مشکوک، که در جریان بازجویی ها وی به جرم مرتکب شده اعتراف کرد.

معاذاللهی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای ماهواره، مفهوم سازی و به تبع آن، شکل دادن به هنجارهای مناسب با آن مفهوم است، گفت: نمایش تصویرهای مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومی، یکی از عوامل گسترش بی بند و باری و به فحشا کشاندن جوانان از نوع جرایم جنسی است که تبعات آن در این پرونده کاملا مشهود است.

معاذاللهی در ادامه ابراز داشت: پس از اعترافات متهم، جنازه در باغی که محل وقوع جرم بود، زیر مقداری خار و خاشاک پیدا شد که به گزارش پزشک قانونی، مقتول با ۳۷ ضربه چاقو از پای در آمده است.

این مسئول قضایی در بررسی علت وقوع این قبیل جرائم گفت: وقوع این گونه جرائم در بین نوجوانان و جوانان که به شدت در فرهنگ اسلامی و ایرانی نفی شده، ناشی از هجمه شبکه های ماهواره ای و اجتماعی  که در صدد عادی سازی این گونه رفتار ها هستند، است.

وی تعمیق باورهای دینی و آگاه سازی خانواده به جوانان و فرزندانشان را راهکارهای مناسبی را برای مقابله با برنامه های نابهنجار اجتماعی دانست.

این مقام قضایی تاکید کرد: دشمن که همواره اشاعه فرهنگ دینی و اعتقاد به خداوند و معنویات را مانع اصلی هدف های خود می بیند، برای کم رنگ کردن این اعتقادات، با ایجاد خلل در اعتقادات قشر جوان، در به انحراف کشاندن و بی هویت کردن آنان می کوشد.

معاذ اللهی به نقش خانواده در پیش گیری از چنین جرائمی تاکید کرد و ابراز داشت: بزرگترین آسیب از جانب شبکه های اجتماعی و برنامه ای ماهواره ای به نوجوانان و جوانان وارد می شود و لازم است که خانواده ها برای جلوگیری از وقوع چنین جرائمی به آگاهی سازی فرزندان و مراقبت های ویژه نسبت به آنان بپردازند.

کد مطلب 2458080

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