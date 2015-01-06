قتل نوجوان ۱۷ ساله در فاریاب/ماهواره عامل بروز جنایات در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود معاذاللهی با تشریح جزئیات پرونده قتل نوجوان ۱۷ ساله فاریابی به بررسی آثار مخرب ماهواره بر نوجوان و جوانان پرداخت و بیان داشت: روز هشت دی ماه ۹۳پدری با مراجعه به پلیس آگاهی شهرستان فاریاب از گم شدن پسر ۱۷ ساله ی خود خبر داد.

وی ابراز داشت: در پی اعلام این خبر، تحقیقات میدانی و محلی توسط پلیس آگاهی برای یافتن نوجوان مفقود شده، آغاز که در جریان بررسی ها، به هم مدرسه ای وی به نام م-ن مشکوک، که در جریان بازجویی ها وی به جرم مرتکب شده اعتراف کرد.

معاذاللهی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای ماهواره، مفهوم سازی و به تبع آن، شکل دادن به هنجارهای مناسب با آن مفهوم است، گفت: نمایش تصویرهای مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومی، یکی از عوامل گسترش بی بند و باری و به فحشا کشاندن جوانان از نوع جرایم جنسی است که تبعات آن در این پرونده کاملا مشهود است.

معاذاللهی در ادامه ابراز داشت: پس از اعترافات متهم، جنازه در باغی که محل وقوع جرم بود، زیر مقداری خار و خاشاک پیدا شد که به گزارش پزشک قانونی، مقتول با ۳۷ ضربه چاقو از پای در آمده است.

این مسئول قضایی در بررسی علت وقوع این قبیل جرائم گفت: وقوع این گونه جرائم در بین نوجوانان و جوانان که به شدت در فرهنگ اسلامی و ایرانی نفی شده، ناشی از هجمه شبکه های ماهواره ای و اجتماعی که در صدد عادی سازی این گونه رفتار ها هستند، است.

وی تعمیق باورهای دینی و آگاه سازی خانواده به جوانان و فرزندانشان را راهکارهای مناسبی را برای مقابله با برنامه های نابهنجار اجتماعی دانست.

این مقام قضایی تاکید کرد: دشمن که همواره اشاعه فرهنگ دینی و اعتقاد به خداوند و معنویات را مانع اصلی هدف های خود می بیند، برای کم رنگ کردن این اعتقادات، با ایجاد خلل در اعتقادات قشر جوان، در به انحراف کشاندن و بی هویت کردن آنان می کوشد.

معاذ اللهی به نقش خانواده در پیش گیری از چنین جرائمی تاکید کرد و ابراز داشت: بزرگترین آسیب از جانب شبکه های اجتماعی و برنامه ای ماهواره ای به نوجوانان و جوانان وارد می شود و لازم است که خانواده ها برای جلوگیری از وقوع چنین جرائمی به آگاهی سازی فرزندان و مراقبت های ویژه نسبت به آنان بپردازند.