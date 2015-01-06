جمع آوري بيش از33 ميليارد ریال صدقه توسط كميته امدادشمالغرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فلاح اظهار داشت: پرداخت صدقه و كمك به نيازمندان يكي از سنت هاي حسنه اي بوده است كه در دين اسلام تأكيد بسياري بر آن شده است.

وي با اشاره به اين كه كميته امداد نيز در راستاي عمل به سنت هاي حسنه نسبت به جمع آوري صدقات اقدام مي كند، تصريح كرد: با اطلاع رساني انجام شده و اعتقادات مذهبي كه ميان مردم وجود دارد، طرح صدقات يكي از طرح هاي پر درآمد تبديل شده است.

مدير كميته امداد شمالغرب با اشاره به اينكه جمع آوري صدقات از محل صندوق هاي بزرگ، متوسط و كوچك انجام مي شود، گفت: هم اكنون 35 هزار 500 صندوق صدقه شامل صندوق هاي خانگي، ادارات، معابر و ميادين شمالغرب تهران وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه در نه ماهه امسال33 ميليارد 263 ميليون 945 هزار 950 ريال صدقه توسط عوامل اجرايي مجموعه توسعه مشاركت هاي مردمي اين نهاد جمع آوري شده است.

فلاح خاطر نشان كرد: مبالغ جمع آوري شده در راستاي اين طرح جهت برطرف كردن مشكلات معيشتي، فرهنگي، درماني وابن سبيل، اشتغال و كمك هاي موردي مددجويان هزينه مي شود.