ورزشگاه یاد گار امام با انجام دیدارهای دوستانه صبا در معرض آسیب است

توحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باشگاه صبا بازی دوستانهای با سایپا ترتیب داده و قرار است این مسابقه روز چهارشنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شود اما ما اعلام کردهایم که این مسابقه به چمن ورزشگاه آسیب میزند.
وی افزود: در ایام ۵۵ روز تعطیلی مسابقات لیگ برای ترمیم نقاط آسیب دیده چمن ورزشگاه یادگار امام برنامه داشتیم و نمیتوان با یک هفته و ۲ هفته این زمین را ترمیم کرد اما وقتی باشگاه در این زمین بازی دوستانه میگذارد ما نمیتوانیم انتظار زیادی از کیفیت زمین در نیم فصل دوم داشته باشیم.
مدیر ورزشگاه یادگار امام (ره) قم گفت: چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برای دوره زمستانی لیگ برتر در حالی آماده سازی است و خوشبختانه در حال حاضر ورزشگاه هیچ کمبود یا کاستیای ندارد و تنها مشکل آن خرابی بخشهایی از چمن به ویژه در مقابل دروازهها است اما با وجود برگزاری این مسابقات دوستانه در ورزشگاه یادگار، در مورد کیفیت چمن در زمستان قولی نمیدهیم.
محمدی ابراز داشت: پیش از این به اداره کل ورزش و جوانان قم اعلام کرده بودیم که برگزاری این مسابقه در ورزشگاه یادگار امام آینده این چمن برای مسابقات زمستانی را به خطر میاندازد اما ظاهرا صبا توانسته اداره کل ورزش قم را برای برگزاری مسابقه قانع کند.
مدیر ورزشگاه یادگار امام (ره) قم بیان داشت: در حال حاضر تمام سطح چمن ورزشگاه یادگار امام با کاور پلاستیکی پوشیده شده است و برای مسابقه صبا و سایپا این کاور باید برداشته و بار دیگر روی چمن قرار داده شود و همین عملیات ساده، هزینه بر است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به سرمای هوای قم و مشکلات خاص نگهداری چمن در فصل سرد پائیز و زمستان از مسئولان استان نسبت به این ورزشگاه که هم سرمایه ملی و هم جزو اموال بیتالمال است، خواستار حمایت ویژه هستیم.
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