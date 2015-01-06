آغاز بکار اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهلا چایچیان دبیر علمی اولین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران، گفت: هدف از برگزاری این کنگره آشنایی هرچه بیشتر متخصصین تمام رشته ها به خصوص زنان و مامایی با روش های کم تهاجمی در درمان بانوان بوده و محورهای مورد بحث در این کنگره شامل استفاده از روش های کم تهاجمی در جراحی های زنان، درمان سرطان های زنان، روش های دستیابی به بارداری و زایمان ایمن است.

وی از لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی به عنوان روشهای نوین در علوم پزشکی که به روش های کم تهاجمی معروف شده اند یاد کرد که در آنها بوسیله سوراخ های بسیار کوچک و حتی بدون استفاده از چاقوی جراحی و از طریق روزنه های طبیعی که در بدن وجود دارد می توانیم اعمال جراحی بزرگ را انجام دهیم.

چایچیان گفت: امروزه با پیشرفت علم پزشکی با روش های آزمایشگاهی پیشرفته در علوم ژنتیک می توان بیماری را بیش از تولد تشخیص داد و حتی در موارد خاص از بارداری هایی که منجر به تولد نوزاد با مشکل ژنتیک می شود جلوگیری کرد و در صورت بارداری از طریق شیوه های کم تهاجمی می توان در رحم مادر به درمان جنین و رفع بیماری وی پرداخت ؛ که در این حالت از جراحی های مکرر پس از زایمان جلوگیری می شود و در نتیجه بانوان و جنین های بیمار با حداقل مخارج و اعمال جراحی و همچنین کمترین میزان دارو درمان می شوند.

وی عنوان کرد: در این کنگره بیش از 1000 متخصص حضور خواهند داشت و 12 پانل و محور علمی در زمینه روش های کم تهاجمی در موضوعاتی چاقی، نازایی، سرطان، کولپوسکوپی، پریناتولوژی، لاپاراسکوپی، هیستروسکوپی، ژنتیک، مامایی و همچنین پرستاری برگزار می شود و همچنین در کنار این کنگره نمایشگاهی با حضور شرکت های داخلی و خارجی به ارائه تجعیزات پزشکی در حوزه زنان و زایمان و روشهای کم تهاجمی می پردازند.