یک قاتل در قزوین به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: جسد نیمه جان فردی به نام علی معروف به شهریار در تاریخ ۱۴ تیر ماه سال ۸۹ مقابل درمانگاه پاکروان قزوین پیدا شد که بلافاصله اقدامات درمانی انجام می‌شود اما اقدامات انجام شده مؤثر نبوده و نامبرده فوت می‌کند.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص می‌شود که مقتول د ـ کرمی در یکی از باغات سنتی قزوین با فردی درگیر شده است که متهم به نام «ع ـ کیماسی سلخوری» ۲۱ ساله دستگیر و در تحقیقات اولیه به درگیری، نگهداری چاقو و ایراد ضربات چاقو به مقتول اعتراف می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: متهم در ادامه تحقیقات در نزد بازپرس پرونده به وارد کردن چاقو به سینه مقتول اعتراف کرده و در ادامه ادعا می‌کند که داروی آرام‌بخش مصرف کرده بوده که پزشکی قانونی با تأیید مصرف این دارو، مصرف این دارو را رافع مسئولیت نمی‌داند.

این مسئول اضافه کرد: در ادامه دادگاه با استناد به بند ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، اقدام متهم و آلت استفاده شده در قتل، متهم را به استناد ماده ۲۰۶ و بندهای یک و چهار ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی به قصاص نفس با دار مجازات در زندان قزوین محکوم می‌کند که رای صادره نیز در شعبه تجدید نظر دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد.

انصاری افزود: قاتل سرانجام سحرگاه امروز در محوطه زندان مرکزی قزوین به دار مجازات آویخته شد.