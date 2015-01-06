کریم بهرامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توافق فدراسیون کشورهای ایران و کرواسی قرار است که تیم‌های ملی فوتسال ۲ کشور روزهای شانزدهم و هفدهم دی ماه دو دیدار تدارکاتی با یکدیگر داشته باشند، بازی‌هایی که به میزبانی کروات‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس تیم ملی فوتسال کشورمان امروز با ۱۴ بازیکن راهی کشور کرواسی شده تا بعد از یک جلسه تمرین در این کشور ۲ بازی تدارکاتی نیز با تیم ملی فوتسال کرواسی داشته باشند و سپس در هجدهمین روز دی‌ماه برای برگزاری ادامه بازی‌های لیگ بر‌تر فوتسال به کشورمان بازگردند.

رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: در سفر تیم ملی فوتسال به کشور کرواسی ۲ بازیکن ملی‌پوش تیم فوتسال ماهان تندیس قم یعنی ابوالقاسم عروجی و علیرضا وفایی نیز حضور دارند در حالی که این دو بازیکن در فصل جاری رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور چهره‌های شاخص تیمشان بوده‌اند.

بهرامی بیان داشت: ابوالقاسم عروجی از مسابقات گرند پریکس ۲۰۱۴ برزیل به تیم ملی فوتسال فراخوانده شد و پس از حضور در تورنمنت برزیل در ۲ مسابقه تدارکاتی با تیم ملی روسیه در قم نیز در ترکیب تیم ملی کشورمان حضور داشت و به نظر می‌رسد سرمربی اسپانیایی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی کلمبیا روی وی حساب باز کرده است.

وی عنوان کرد: علیرضا وفایی نیز که پیش از این کاپیتان تیم ملی فوتسال امید کشورمان بود از مسابقات جام ملت‌های آسیا در ویتنام عضو ثابت تیم ملی بود و یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی ایران در مسابقات جام جهانی آینده به شمار می‌آید و برای نخستین بار حضور در این مسابقات را تجربه می‌کند.

رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: علی اصغر حسن‌زاده بازیکن قمی تیم نوریلسکی روسیه نیز در این مسابقات به همراه سایر لژیونر‌ها دعوت نشده است و تیم ملی، بدون حضور وی به کرواسی سفر کرده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: قم در فوتبال و فوتسال دارای ظرفیت بالایی است و جوانان قمی در فوتبال قم نیز علاوه بر فوتسال، در قالب تیم وحدت قم نمایش خوبی در لیگ ۲ داشته‌اند.