به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی، رضا رضایی در این باره اظهارداشت: جشنواره رسانه، نظم و امنیت اسفندماه سال جاری در استان قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره افزایش تعامل میان فرماندهی انتظامی استان با اصحاب رسانه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای احساس امنیت، تقویت امنیت پایدار و توسعه امنیت اجتماعی است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین ادامه داد: جشنواره رسانه، نظم و امنیت در پنج بخش خبر، گزارش، مصاحبه، عکس و مقاله برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به شرکت در آن می‌توانند آثار خود را تا پایان دی‌ماه سال جاری به مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان تحویل دهند.

رضایی در خصوص زمان انتظار آثار جشنواره در رسانه‌ها و مهلت ارسال آثار عنوان کرد: آثاری در این جشنواره شرکت داده می‌شود که از دی‌ماه سال گذشته تا پایان دی‌ماه سال جاری در رسانه‌های استان منتشر شده باشد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره یاد شده در راستای تقویت بسترها و زمینه‌های رسانه‌ای نظم و امنیت عمومی و همچنین افزایش تعامل پلیس با رسانه، پررنگ‌تر شدن سهم رسانه‌ها در زمینه پیشگیری اجتماعی صورت می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تعامل میان اصحاب رسانه و مجموعه نیروی انتظامی اضافه کرد: به‌طور قطع این تعامل می‌تواند به پیشگیری از وقوع و گسترش جرایم در سطح جامعه منجر شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش محورهای جشنواره را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: در برگزاری جشنواره رسانه، نظم و امنیت محورهایی نظیر ظرایف روان‌شناختی نشر و تحلیل حوادث و رویدادها و نیز ابعاد جامعه‌شناختی تهیه، تدوین و انتشار می‌یابد.

رضایی همچنین نقش رسانه‌ها در افزایش تعامل میان مردم با نیروی انتظامی، فعالیت‌های رسانه‌ای در زمینه رواج قانون‌مندی و نظم‌گرایی، روش‌های رسانه‌ای، گسترش نظم و امنیت اجتماعی را از دیگر محورهای جشنواره یاد شده عنوان کرد.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در قزوین

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری دو سارق حرفه‌ای با کشف هفت فقره انواع سرقت در این استان خبر داد.

سلمان امیری بیان کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت در شهرستان قزوین، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با تشکیل تیم ویژه، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان قزوین روز گذشته دو سارق حرفه‌ای را در بازار قزوین دستگیر کردند که متهمان در بازجویی تخصصی پلیس به هفت فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان سخنان خود از شهروندان خواست؛ با رعایت هشدارهای انتظامی، ضمن همکاری با پلیس در برقراری امنیت و آرامش در جامعه سهیم باشند.