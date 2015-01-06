مذاکره نماینده اقلیم کردستان عراق با قائم مقام وزیر کار

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار محمد تقی حسینی با اشاره به حضور رو به گسترش شرکت ها و نیروهای فنی و مهندسی ایرانی در اقلیم کردستان بر لزوم هم اندیشی و گفتگوهای بیشتر بین مقامات رسمی برای حمایت از این فعالیت ها تاکید کرد.

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل با معرفی ظرفیت های موجود در این وزارتخانه گفت: امکان همکاری گسترده ای بین این وزارتخانه و سازمان های تابعه آن با اقلیم کردستان وجود دارد که با تبادل هیات های کارشناسی می توانیم آنها را عملیاتی کنیم.

همچنین "ناظم عمر دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق با قدردانی از فراهم شدن امکان این ملاقات اظهارداشت: زمینه های مشترک فراوان میان اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و این موضوع همکاری های دو طرف را تسهیل کرده است.

وی از حمایت ها و کمک های صمیمانه جمهوری اسلامی ایران از مردم اقلیم کردستان عراق تشکر کرد. نماینده اقلیم کردستان با استقبال از گسترش همکاری ها، آمادگی اقلیم را برای ملاقات میان مسؤلان و کارشناسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اجتماعی اقلیم کردستان را ضروری دانست.

نماینده اقلیم کردستان عراق افزود: نخست وزیر اقلیم کردستان در آینده نزدیک در راس هیات بلندپایه ای از جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد و این سفر زمینه مناسبی برای افزایش همکاری ها و انعقاد یادداشت تفاهم های مشترک در زمینه های مورد علاقه خواهد بود.

لازم به یادآوری است که شرکت ها و نیروهای فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران در طرح های عمرانی و اقتصادی منطقه اقلیم کردستان عراق حضور موثری دارند. همچنین جمهوری اسلامی ایران مشارکت فعالی در ارائه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای در این منطقه دارد.

گسترش مناسبات ایران و مالی

همچنین در دیدار قائم مقام وزیر در امور بین الملل با نماینده کشور مالی بر گسترش همکاری ها در زمینه اجتماعی و توانمندسازی تاکید شد. حسینی قائم مقام وزیر در امور بین الملل امروز با "محمد ولامین واتاوا: مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه کشور مالی دیدار کرد و دو طرف در این دیدار به بررسی زمینه های مشترک همکاری پرداختند.

در این دیدار مقام آفریقایی با توجه به همکاری توسعه ای با برخی کشورها گفت که کشورش علاقمند است همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران را نیز گسترش دهد و از تجربیات این کشور در زمینه های اجتماعی و توانمندسازی استفاده کند.

همچنین قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل نیز با اشاره به همکاری هایی که این وزارتخانه با برخی از کشورهای آفریقایی دارد گفت: نمونه آن را می توان برای کشور مالی نیز طراحی و اجرا کرد.

وی افزود: در صورت مشارکت برخی کشورهای دیگر می توان مدل چند جانبه همکاری را پیگیری کرد و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات خود را به طریق مقتضی در اختیار کشورهای دوست قرار دهد.

لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای آفریقای در زمینه توانمندسازی و افزایش مهارت و کارآفرینی طرح های مشترکی را به اجرا گذاشته است.