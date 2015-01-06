رضا کیانیان به فارس می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان با اشاره به حضور خود در شهر شیراز، گفت: آیین گشایش سالن تئاتر شهرکتاب بعد از ظهر پنجشنبه جاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: نمایش آیینی، سنتی خوب و باارزش است و باید به عنوان میراث ملی حفظ شود اما جامعه امروز به عنوان فرم نمایش نوع مدرن روایتگری را می پسندد.

بازیگر تئاتر و سینمای ایران با بیان اینکه آیینی و سنتی خواندن نقالی ایراد بزرگی است، گفت: معنای آیینی و سنتی خواندن نقالی این است که ما باید به گذشته نگاه کنیم و به جلو نگاه نکنیم و چیزهای قدیمی را زنده کنیم.

کیانیان در ادامه با بیان اینکه روایتگری ذات نمایش است اظهار داشت: اگر روایت را از بازی جدا کنیم روح نمایش وجود نخواهد داشت پس روایت بخشی از نمایش نیست بلکه هنر نمایش با روایت معنا پیدا می کند.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با اشاره به اینکه تمام هنرها روایتگرند و دریچه ای برای ما باز می کنند، اضافه کرد: بازیگری سه ستون دارد که اصلی ترین آن روایت است و بخش دیگر آن بازیگوشی است و در جای دیگر ما به ابزار یا تکنولوژی احتیاج داریم.

رضا کیانیان پس از حضور در شیراز سفر به شهرستانهای جهرم و لار را در برنامه خود دارد.