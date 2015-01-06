جبران كاهش قيمت نفت نيازمند توجه به بخش تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حميد کلانتری ظهر سه شنبه در حاشيه گردهمایی سراسری مدیران امور تعاون استان های سراسر کشور در بندرعباس در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: هرمزگان یازدهمین استان در کشور است که تفاهم نامه بخش تعاون در آن به امضا می رسد و در بقیه استان های کشور نیز این تفاهم نامه منعقد و عملیاتی می شود.

وی ادامه داد: براساس این تفاهم نامه کارگروههایی زیر نظر استاندار در جهت توسعه تعاونی ها و رفع مشکلات این بخش در استان ها تشکیل می شود تا بسیاری از مشکلات با هماهنگی و پیگیری و دستگاههای مربوطه حل شود.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین بر این اساس تعهداتی را نیز ما در حوزه معاونت تعاون پیگیری و اجرایی می کنیم.

کلانتری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: گردهمایی سراسری مدیران امور تعاون استان های سراسر کشور با هدف تقویت برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی توسعه بخش تعاون و تبیین سیاست ها و برنامه های سال آینده و برنامه ششم توسعه در بخش تعاون تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: برنامه کلی ما ایجاد باور جدید در مردم و مسئولان نسبت به بخش تعاون است و این بخش در قانون اساسی و سیاست های اصل 44 دارای پشتوانه های قانونی خوبی است و در برنامه چهارم توسعه نیز پیش بینی شده بود که 25 درصد رشد اقتصادی کشور باید از طریق تعاونی ها محقق شود.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بخش تعاون دارای مزیت های بسیاری است که باید ظرفیت های متعدد برای معرفی این بخش به جامعه به حرکت درآید.

کلانتری تصریح کرد: یکی از مزیت های بزرگ بخش تعاون وجود شبکه بزرگی از تعاونی ها در کشور است و حدود 11 میلیون نفر در کشور عضو تعاونی ها هستند که می توان با استفاده از آن حرکت های بزرگی را انجام داد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد درون زا، گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت نفت باید برای جبران کاهش درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و درون زا توجه کنیم که تعاونی ها مهمترین نقش را در این زمینه دارند.

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: دولت و مجلس تمهیدات قانونی خوبی را برای بخش تعاون داشته اند که باید به دنبال تخصیص مناسب اعتبارات این بخش و اجرای قوانین مصوب باشیم.

همچنين در اين نشست تفاهم نامه همکاری در راستای تحول بخش تعاون در استان میان استاندار هرمزگان و معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی سراسری مدیران امور تعاون استان های سراسر کشور در بندرعباس منعقد شد.