به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان در حاشیه تمرین امروز سه شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: تمرین خوب و پرنشاطی داشتیم که علی کریمی هم در این تمرین حضور داشت و به ما روحیه داد. البته من همیشه گفته‌ام که در باشگاه به روی همه پیشکسوتان باز است. من با کریمی صحبت کردم و او برای کمک به ما در تمرین تیم حضور پیدا کرده بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کریمی به کادر فنی پرسپولیس اضافه خواهد شد، گفت: من به وی گفتم که به ما کمک کند. علی کریمی که بعد از این مدت دوری از میدان نمی‌خواهد بازی کند. ما در اختیار خودش گذاشتیم که در چه جایگاهی می‌تواند به ما کمک کند و تصمیم خودش را اعلام کند.

سرمربی تیم پرسپولیس درباره پیوستن مهاجم تیم راه آهن به این تیم بیان کرد: بهنام برزای رضایت نامه خود را از باشگاه راه آهن گرفته و قرار است بیاید ثبت کند. البته او بازیکن زیر 23 سال به حساب می‌آید و قراردادش هم جزو سهمیه زیر 23 سال خواهد بود.

درخشان در خصوص سرنوشت قرارداد با بازیکن برزیلی و احتمال پیوستن یک بازیکن عراقی به پرسپولیس توضیح داد: ما هنوز با بازیکن برزیلی به توافق مالی نرسیدیم و در صورتی که فردا با وی توافق نکنیم به فکر دیگر گزینه‌ها خواهیم بود. درباره بازیکن عراقی هم باشگاه پیشنهاد مالی بازیکن را مد نظر قرار می‌دهد و بعد تصمیم گرفته خواهد شد.

سرمربی تیم پرسپولیس در خصوص اینکه در اردوی امارات این تیم بازی تدارکاتی برگزار خواهد کرد، یادآور شد: در امارات دو بازی تدارکاتی برگزار خوایم کرد و بهترین استفاده را از این اردو می کنیم تا بتوانیم با قدرت در نیم فصل دوم به میدان برویم.

از درخشان در خصوص مشکلات با رضا نوروزی و احتمال جدایی این بازیکن پرسیده شد که بیان کرد: همه چیز منتفی شده و این بازیکن به تمرین آمد. امیدوارم که شرایط خوبی را از این پس شاهد باشیم و دیگر مسایل حاشیه ای به وجود نیاید.

وی در خصوص اینکه نیلسون گفته بود از پرسپولیس به فیفا شکایت خواهد کرد، گفت: ما به مدیر برنامه های نیلسون گفته‌ایم که باشگاه بدهی وی را پرداخت می‌کند. البته او باید اول بدهی خود را به اداره دارایی پرداخت کند چرا که به آنها بدهکار است و پس از آن پول وی را باشگاه پرداخت می‌کند.