140 مجروح در برخورد دو قطار مسافربری در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، عصر امروز برخورد یک قطار با قطار مسافربری دیگری که در ایستگاه توقف کرده بود، موجب مجروح شدن دهها نفر شد. به گفته منابع پزشکی مجروحان به چهار بیمارستان در ریودوژانیرو منتقل شده اند.

بر این اساس از بین 140 مجروح این سانحه 129 نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند که تا کنون 47 نفر از آنها مرخص شده و 60 نفر دیگر پس از مداوای سرپایی بیمارستان را ترک خواهند کرد.

بنا بر اعلام رسانه های محلی این تصادف در ساعت 8:20 بعدازظهر به وقت محلی در منطقه مسکویتا واقع در حومه ریودوژانیرو رخ داده و طی آن شمار زیادی از واگن های دو قطار آسیب دیده است.