مدیرکل جدید هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم بعدازظهر سه شنبه با حضور رئیس سازمان هواشناسی کشور، معاون عمرانی استاندار و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار استان در این مراسم گفت: کهگیلویه و بویراحمد سرزمینی کوهستانی است که یک درصد وسعت و جمعیت کشور را دارد.

پژمان نیک اقبال افزود: قرار گرفتن این استان در میان کوههای صعب العبور مشکلاتی را برای استان به همراه داشته است.

وی این استان را دارای چهار اقلیم متفاوت دانست و اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد پتانسیل های فراوانی در بخش گردشگری دارد.

وی به نقش هواشناسی در توسعه بخش گردشگری اشاره کرد و افزود: اطلاعات دقیق هواشناسی زمینه را برای حضور گردشگران در این استان مهیا می کند.

نیک اقبال بیان داشت: همچنین اطلاعات هواشناسی می تواند در توسعه سایر بخش ها از جمله بهداشت، کشاورزی، صنعت و ... نقش مهمی داشته باشد.

معاون استاندار تصریح کرد: پیشگویی های هواشناسی موجب کاهش هزینه ها و کاهش اثرات بلایای طبیعی خواهد شد.

مدیرکل جدید هواشناسی استان نیز در این مراسم کاربردی کردن هواشناسی در استان را مهمترین برنامه خود عنوان کرد.

فرج الله شکوهی افزود: راه اندازی ایستگاههای جدید، رفع مشکلات برخی ایستگاههای هواشناسی و برگزاری دوره های تخصصی و پیش بینی شهری از دیگر برنامه های این اداره کل است.

وی اظهار داشت: همچنین دو ایستگاه هواشناسی کشاورزی در امامزاده جعفر گچساران و باشت تا سال ۹۴ راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل پیشین این سازمان هم ایجاد زیرساختهای هواشناسی را از جمله عملکردهای خود در این استان عنوان کرد.

سید اساعیل حسینی افزود: طی یک سال اخیر تمامی ایستگاههای هواشناسی این استان تجهیز و نوسازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آیین از خدمات سید اسماعیل حسینی مدیرکل پیشین هواشناسی کهگیلویه وبویراحمد تجلیل و فرج الله شکوهی به عنوان مدیرکل جدید این سازمان معرفی شد.