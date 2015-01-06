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۱۶ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۴۴

كاظمي نژاد:

اقدام شاخصی برای معلولان خوزستان انجام نشده است

اقدام شاخصی برای معلولان خوزستان انجام نشده است

اهواز – مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان از عملكرد شهرداران استان در زمینه مناسب سازی معابر برای استفاده معلولان و جانبازان انتقاد كرد و گفت: تاكنون اقدام شاخصی برای معلولان انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کاظمی نژاد عصر امروز در جلسه مناسب سازی محیط برای معلولان و جانبازان كه در معاونت عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان كرد: طرح مناسب سازی محیط در راستای استفاده معلولان و جانبازان از مكان های عمومی از سال ۸۸ آغاز شده اما متاسفانه تاكنون اقدامات شاخصی در این زمینه صورت نگرفته است.

كاظمی ن‍ژاد افزود: تنها با نصب ست های ورزشی و یا ایجاد رمپ ها ویژه نمی توان شاهد حضور پر رنگ این افراد در جامعه بود.

وی با بیان اینكه ارتباط عاطفی و روحی - روانی معلولان با افراد عادی باید در محیط های عمومی برقرار شود، گفت: شهرداری های استان باید تلاش خود را در راستای مناسب سازی معابر عمومی همچون پارك، سینما و بازارها به منظور استفاده این افراد به كار گیرد.

غلامرض صدیق راد مدیر كل بهزیستی خوزستان نیز با حضور در این جلسه عنوان كرد: امكان جداسازی مكان های ورزشی، فرهنگی و تفریحی افراد عادی و معلول وجود ندارد و ما باید در اندیشه مناسب سازی این گونه محیط ها باشیم.

شهردار ماهشر نیز با حضوز در این جلسه با انتقاد از استفاده موتور سواران از معابر ویژه جانبازان و معلولان گفت: با لحاظ شدن جریمه های سخت و سنگین می توان از ورود این وسایل نقلیه به این معابر جلوگیری كرد.

غلامعلی جعفری، معاون توابخشی سازمان بهزیستی خوزستان در این جلسه عنوان كرد: در این زمان تنها می توان سازمان ها و ادارات را ملزم به ساخت ساختمان های مناسب سازی شده برای استفاه معلولین و جانبازان كرد اما برای مناسب سازی ساختمان های كه از سال های قبل احداث شده اند نیازمند بودجه هستیم.

کد مطلب 2458620

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