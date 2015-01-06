سرمایه گذاری درمناطق گردشگری استان زنجان براساس طبقه بندی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری عصر سه شنبه در نشست کارگروه میراث فرهنگی افزود: برخی افراد با ذوق شخصی خود علاقه دارند در جایی سرمایه گذاری شود که با توجه به امکانات محدود امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: مطالعه و طبقه بندی میراث فرهنگی نشان می دهد چه چیزهایی از نظر ما جاذبه گردشگری است و مردم نیز باید در مطالبات خود برای سرمایه گذاری در گردشگری به این معیارها توجه کنند.

انصاری با اشاره به اینکه باید سرمایه گذاری و هزینه برای زیرساخت ها متناسب با نیازمنطقه باشد تصریح کرد: در برخی مناطق برای جاهایی هزینه صرف شده که مردم منطقه از آن استفاده نمی کنند و در این شرایط مردم مناطق دیگر را نیز نمی توان به این محل ها آورد.

استاندار زنجان تصریح کرد: طبق مطالعات و طبقه بندی انجام شده در میراث فرهنگی می توان برنامه ریزی کرد که در هر شهرستان و برای هر جاذبه باید در چه حدی هزینه کرد و در هر شهرستان متناسب با سطح جاذبه ها زیر ساخت ها ساخته شود.

وی بیان کرد: باید در اتاق فکر میراث فرهنگی راهبردهای گردشگری با همکاری اداره کل نهایی شود و در استانداری به تصویب برسد.

انصاری گفت: میراث فرهنگی باید تعیین کند تا پایان برنامه ششم توسعه چه زیرساختهایی باید برای گردشگری ایجاد شود و در شش سال آینده چه هدف گذاری هایی برای گردشگری باید داشته باشیم.

وی یادآور شد: طبقه بندی جاذبه های گردشگری در بسیاری از استان ها انجام شده بود که در زنجان نیز این طبقه بندی به سرانجام رسید.

استاندار زنجان گفت: برنامه ریزی انجام شده توسط میراث فرهنگی و گردشگری باید در اختیار فرمانداران قرار گیرد و معیار برنامه ریزی های آن ها و شرکت های مختلف باشد و متناسب با امکانات برنامه ریزی ها انجام شود.

انصاری تصریح کرد: باید ارتقای سطح گردشگری را مد نظر داشت، منطق حکم می کند در این زمینه سطح های ملی را به سطح بین المللی ارتقا دهیم و برای بالا بردن امکانات سطح های بین المللی تلاش کنیم تا افت نکنند.

استاندار زنجان در زمینه منطقه سهرین افزود: در این منطقه زمانی می توان از منابع میراث فرهنگی و گردشگری استفاده کرد که مردم بتوانند در آنجا حضور یابند و به عنوان محل گردشگری از آن استفاده کنند.

انصاری درباره اکو توریسم و توسعه آن در استان زنجان گفت: این کار فراهم کردن زندگی متفاوت در مدت کوتاه برای مردم است و گاهی این کار در صحراها نیز اتفاق می افتد و با جاذبه های گردشگری طبیعی و آژانس های مسافرتی استان می توان این کار را انجام داد و برای این کار می توان امکاناتی نیز به آن ها داد.

وی همچنین در خصوص جشنواره ها تصریح کرد: برای آنکه زنجان به شهر جشنواره ها شناخته شود باید ۷ یا ۸ جشنواره داشته باشد.