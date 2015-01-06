احیای سفره های زیر زمینی اردبیل با صرفه جویی ۵۰ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی شامگاه سه شنبه در جلسه حفاظت از منابع آب و خاک شهرستان گفت: بیش از ۹۰ درصد مصارف آبی مربوط به بخش کشاورزی است.

وی افزود: تنها با تسریع در اجرای طرحهای نوین آبیاری می توان با ۴۰ الی ۵۰ درصد صرفه جویی آبیاری دوباره دشت ها و سفره های زیرزمینی و آبهای جاری را احیا کرد.

فرماندار اردبیل با اذعان به وجود ۹۳۵ حلقه چاه عمیق و هزار و ۶۵۷ حلقه چاه نیمه عمیق اضافه کرد: تنها ۳۲ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان وجود دارد.

زنجانی از پر کردن چندین حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان طی چند روز اخیر خبر داد و به ضرورت نصب کنتورهای هوشمند برای چاه های برق دار و برقی کردن چاه های دیزلی تاکید کرد.

رئیس شورای آب و خاک شهرستان اردبیل در عین حال با تاکید به ضرورت اجرای شیوه های نوین آبیاری گفت: تشویق و توسعه کاشت بذرها و گونه های کم مصرف از سوی جهاد کشاورزی استان مورد انتظار است.

وی یادآور شد: در چند سال اخیر ۱۵ هزار هکتار از زمین های کشاورزی از شیوه های نوین آبیاری برخوردار شده و تداوم این روند تا ۱۰۰ هزار هکتار دشت اردبیل نیازمند مدیریت جامع آبی است.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه این مهم زمینه ساز مهار افت ۴۰ درصد از منابع آبی در کانالهای خاکی خواهد شد، ادامه داد: همچنین حمایت مدون از تولید محصولات ارگانیکی نیز ضرورت دارد.

زنجانی در تاکید به ارتقا سطح آب شرب اردبیل گفت: جلوگیری از هدر رفت منابع آب شهری و استفاده بهینه از آب تصفیه شده فاضلاب شهری در صنعت و کشاورزی ضروری است و ادارات مربوطه برای جلسه آتی باید برنامه های خود را ارائه دهند.

رئیس شورای آب و خاک شهرستان اردبیل دستگاههای مسئول آب و خاک از جمله اداره امور آب، آب و فاضلاب، آب روستائی و سازمان جهاد کشاورزی را در این زمینه به داشتن برنامه های اجرایی با بهره گیری از توان بالای بخش خصوصی و سرمایه گذاری فرا خواند.