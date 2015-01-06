تیم والیبال سفیر قم به دور پایانی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور پنجم و پایانی از رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور شامگاه سه شنبه به انجام رسید و تیم والیبال سفیر قم پس از کسب ۳ پیروزی متوالی و یک شکست، موفق به کسب چهارمین پیروزی و تثبیت صدرنشینی خود در جدول شد.

در این مسابقه تیم والیبال سفیر با وجود ارائه یک بازی دیدنی و بر‌تر در ۳ ست پیاپی حریف خود را مغلوب کرد و در مجموع ست شماری با حساب ۳ بر صفر کاله جوان آمل را شکست داد تا در صدر جدول این گروه قرار گیرد و راهی مرحله دوم شود.

سفیر در نخستین مسابقه خود ۳ بر یک برابر شهدای ۱۵ خرداد پیشوای ورامین به برتری رسید و در دومین مسابقه با همین نتیجه برای مقاومت فرمانداری مهاباد پیروز از میدان خارج شد.

نماینده قم در سومین مسابقه خود به دیدار شهرداری نیشابور رفت و در این مسابقه نیز در حالی که اختلاف فنی مشهودی با حریف خود داشت ۳ بر صفر به پیروزی رسید و در صدر جدول جای گرفت اما شکست برابر عقاب نیروی هوایی تهران با حساب ۳ بر ۲ ترمز این تیم را کشید.

بدین ترتیب سفیر با ۴ پیروزی و یک شکست در مجموع با ۱۳ امتیاز بالا‌تر از رقبای خود راهی مرحله دوم شد تا در این مرحله در دفاع از کسب عنوان قهرمانی فصل گذشته خود پا به میدان بگذارد و به دنبال تکرار موفقیت‌های فصل گذشته خود باشد.

این در حالی است که تیم سفیر قم سال گذشته در مسابقات والیبال جوانان کشور در کرمانشاه مقتدرانه عمل کرد و با پیروزی برابر ثامن الحجج کرمانشاه در مسابقه نهایی، قهرمانی این مسابقات را جشن گرفت.

دور نهایی مسابقات قهرمانی جوانان کشور فصل گذشته با حضور تیم‌های ثامن الحجج کرمانشاه، کاله جوان آمل، گل گهرسیرجان، پویا صنعت کرمان، شفق اردکان، شهرداری ملکان، سفیرقم و ذوب آهن اصفهان در سالن شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد و با قهرمانی نماینده قم خاتمه یافت.