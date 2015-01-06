شهدای کردستان همچنان مظلوم هستند/فرهنگ زیرساخت توسعه همه جانبه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسن رجبی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته دانشجویی کنگره پیشمرگان مسلمان کرد که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، اظهار داشت: شهدای استان کردستان در اوج رشادت های که برای ایجاد امنیت این استان داشتند همچنان مظلوم اند.

وی با بیان اینکه برای امنیت پایدار در استان کردستان به ویژه در جریان هشت سال دفاع مقدس خون های بسیاری تقدم انقلاب شد، افزود: شهدای کردستان در اوج مظلومیت در این استان به شهادت رسیدند و امروز نیز همچنان مظلوم اند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: متاسفانه در حالی که کردستان در هشت سال دفاع مقدس رزمگاه شهیدان بسیاری بوده است ولی به رغم این مهم تاکنون کنگره ملی شهدا برگزار نشده است و این یک نقظه ضعف جدی در این استان به شمار می رود.

وی با اشاره به برگزاری کنگره های ملی شهدا در شماری از استان های دیگر کشور، افزود: در حالی که بعضی استان ها حتی منطقه عملیاتی در هشت سال دفاع مقدس نداشته اند ولی کنگره شهدا برگزار کرده اند و انتظار می رود که برگزاری کنگره شهدای کردستان مقدمه ای برای عملیاتی کردن این مهم باشد.

وی گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است اردیبهشت ماه سال ۹۴ کنگره ای در سنندج برگزار شود تا مقدمات برای برگزاری کنگره ملی شهدا در این استان فراهم کرده و ما در راستای معرفی شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان اقدامی مثبت انجام داده باشیم.

سردار رجبی به گمنامی شهیدان استان کردستان و مظلومیت آنها اشاره کرد و یادآور شد: شهیدان کردستان در عین رشادت هایی که از خود نشان داده اند ولی متاسفانه همچنان گمنام و مظلوم اند و یکی از رسالت ها در قالب برگزاری این برنامه ها تلاش برای معرفی این شهیدان عزیز است.

وی گفت: به طور نمونه می توان به شهیدان نمکی و یا شهیده ناهید فاتحی کرجو اشاره کرد که در اوج مظلومیت و به دست ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و حال بعد از گذشت سالها ما هنوز این شهیدان عزیز را به خوبی به مردم معرفی نکرده ایم.

وی اظهار داشت: شهیده فاتحی کرجو نمونه ای از هزاران شهیدی است که در استان کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و ما باید در راستای قدردانی از امنیت ایجاد شده در این استان به خوبی این شهیدان را به نسل جوان معرفی کنیم.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توجه به حوزه فرهنگ بیان کرد: کار فرهنگی کردن یکی از نیازهای اصلی و ضروری در جامعه است و به همین دلیل است که برگزاری یادواره های شهدا و برنامه های این چنین نیز کار و فعالیت فرهنگی به شمار می رود.

وی گفت: وقتی فرهنگ ما توسعه پیدا کرد و ما در حوزه های فکری به وضعیت بهتری برسیم زمینه برای رسیدن به توسعه در سایر حوزه ها فراهم می شود و به دلیل همین اهمیت موضوع است که بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع فرهنگ تاکید داشته اند و رسالت ما را به عنوان دستگاه هایی متولی این بخش سنگین کرده است.

وی یادآور شد: برای ارزیابی وضعیت برنامه های فرهنگی در استان کردستان باید خروجی آنها را مورد توجه قرار داد که به عنوان نمونه هر سال اعتبار زیادی خرج برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان می شود و باید گفت که خروجی این رویداد فرهنگی در استان کردستان چیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رسالت دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه ترویج فرهنگ شهادت و ایثار اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار ما از دانشگاهیان در این بخش از سایر اقشار بیشتر است چرا که قشر دانشگاهی و دانشجو همواره در صحنه پیشگام بوده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به فعالیت کمیته های مختلف زیرمجموعه کنگره پیشمرگان مسلمان کرد در این استان یادآور شد: خوشبختانه تمامی این کمیته ها فعالیت های منظمی را پشت سر می گذارند و انتظار می رود که ضمن بهره برداری از تمامی ظرفیت های در اختیار زمینه برای برگزاری مراسمی در شان شهدا به ویژه پیشمرگان مسلمان کرد فراهم شود.

در ابتدای این نشست محمدقربان کیانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و رئیس کمیته دانشجویی کنگره گزارشی از فعالیت های این کمیته ارائه کرد و خواستار مشارکت تمامی مراکز دانشگاهی و آموزش عالی این استان در امر برگزاری این کنگره شد.

در این نشست همچنین شماری از روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان به بیان دیدگاه های خود در خصوص این کنگره پرداختند و از آمادگی خود برای مشارکت در راستای برگزاری آن خبر دادند.

قرار است که نخستین کنگره ملی پییشمرگان مسلمان کرد اردیبهشت ماه سال ۹۴ در سنندج برگزار می شود.