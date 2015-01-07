افزایش احتمالی حملات طالبان در افغانستان در سال 2015

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، شیر محمد کریمی رئیس ستاد ارتش افغانستان روز گذشته در جریان دیدار از یکی از پایگاههای ارتش ملی در ولایت پکتیا از افزایش احتمالی حملات مخالفان مسلح دولت در سال 2015 خبر داد.

وی با انتقاد از انتقال احتمالی جنگ‌ افزارهای نیروهای ناتو به کشورهای دیگر گفت در نبرد نیروهای امنیتی افغانستان با شورشیان مسلح به نیروی هوایی نیاز دارد. متاسفانه جامعه جهانی سلاحش را به عراق و اوکراین انتقال می‌ دهد. 14 سال در افغانستان جنگیدید و حالا که می‌ روید تجهیزات خود را به ارتش ما واگذار کنید.

یادآور می شود حدود یک‌ هفته‌ پیش ماموریت جدید ناتو پس از پایان ماموریت 13 ساله این نیروها در خصوص آموزش، مشورت و حمایت نیروهای امنیتی افغان آغاز شد و پیش بینی می شود که آمریکا جنگ‌ افزارهایش در افغانستان را به جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق و یا اوکراین در برابر جدایی‌ طلبان در شرق این کشور انتقال دهد که این موضوع مقامات افغان را نگران کرده است.