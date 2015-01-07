کاهش ۷ تا ۱۴ درجه ای هوا در استان ایلام

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی از امروز وارد استان ایلام می شود.

وی بیان داشت: این سامانه هوای سرد بیشتر باعث کاهش دمای استان می شود و در مناطق شمالی برف و در مناطق جنوبی استان باران پیش بینی شده است.

این مسئول عنوان کرد: این سامان تا اواسط هفته آینده در استان ایلام فعال است و به مرور از استان خارج می شود.

شیخ الملوکی عنوان کرد: سازمان هواشناسی استان ایلام پیش بینی کرده هفته آینده یک توده هوای سرد از سمت غرب وارد کشورمان شود که بر اثر آن دمای هوا تا ۱۴ درجه کاهش خواهد یافت که این امر سبب افزایش شدید مصرف حامل های انرژی به ویژه در نیمه شمالی و استان های غربی کشور خواهد شد.

وی همچنین از همه دستگاه های دولتی، غیر دولتی و شهروندان ایلامی خواست نسبت به نگهداری از وسایل سرمایشی و گرمایشی خود به منظور جلوگیری از قطع آب، برق و گاز اقدام کنند تا نفوذ این توده هوای سرد مشکلی در این سیستم ها ایجاد نکند.

مدیریت بحران استانداری ایلام با هشدار در خصوص کاهش محسوس دما در چند روز آینده، از مردم خواست نسبت به رعایت مصرف انرژی زمینه استفاده و بهره مندی دیگران را فراهم کنند.