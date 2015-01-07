عدم استفاده‌ از افراد با گرایش خاص در کمیته پیگیری اعتراضات بورسیه

دکتر جعفر قاسمی در خصوص معرفی نماینده از کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در کمیته رسیدگی به اعتراضات دانشجویان بورسیه دوره های قبل گفت: کمیسیون آموزش هنوز نماینده ای برای عضویت دراین کمیته معرفی نکرده است .

وی ادامه داد: وزارت علوم افرادی را به عنوان نماینده خود دراین کمیته معرفی کرده است. تاکید ما در نشستی که با دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم داشتیم این بود که از افرادی در این کمیته استفاده شود که گرایش خاصی نداشته باشند

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا کمیسیون آموزش قصد ندارد نماینده ای برای حضور در این کمیته معرفی کند، افزود: احتمال دارد که کمیسیون نماینده ای برای حضور درکمیته رسیدگی به اعتراضات بورسیه های دوره قبل معرفی کند ولی باید کمیته ای که تشکیل شده با کمیسیون آموزش مجلس در تعامل بوده و از نظرات اعضای کمیسیون بهره مند شود.

به گزارش مهر، دکتر محمد فرهادی وزیرعلوم روز گذشته در حاشیه مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف گفت: کمیته پیگیری اعتراضات بورسیه‌های سال‌های گذشته تشکیل و تکمیل شده ، افرادی به این کمیته اضافه شدند.

وی افزود: دو نفر از اساتید دانشگاه‌ها که به این مسائل آشنا هستند و همچنین عضوی از مجلس به این کمیته اضافه می‌شود و کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز اعلام کرده که نماینده‌ای برای حضور در این کمیته معرفی کند که ما منتظر این اقدام هستیم.