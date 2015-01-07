به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه الکترونیک آثار و پایگاه اطلاع‌رسانی مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک به گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شده است که نیاز بسیاری از پژوهشگران حوزه‌های تاریخ، موزه، میراث فرهنگی، باستان‌شناسی و نیز کاربران فضای مجازی در زمینه بهره‌گیری از اطلاعات و تصویرهای آثار کتابخانه‌ای و موزه‌ای را پاسخ خواهد داد. در این سامانه، در کنار خدمات اطلاع‌رسانی رسمی کتابخانه و موزه ملی ملک به مخاطبان، داده‌ها و اطلاعات آثار موزه‌ای و کتاب‌های خطی، چاپی و چاپ سنگی به همراه نمونه تصویر آن‌ها در این سامانه وارد شده و امکان بهره‌گیری مناسب برای پژوهشگران را فراهم ساخته است.

طراحی سامانه الکترونیک آثار و پایگاه اطلاع‌رسانی مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک به گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از نیازهای فرهنگی مخاطبان این موقوفه فرهنگی را در فضای مجازی، پاسخ خواهد داد.

سامانه الکترونیک آثار و پایگاه اطلاع‌رسانی مجازی کتابخانه و موزه ملی ملک در روز پنج‌شنبه 18 دی 1393 خورشیدی ساعت 10 هم‌زمان با آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر صلی‌الله علیه و آله در کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر میدان مشق، خیابان ملل متحد» رونمایی خواهد شد.

کتابخانه و موزه ملی ملک از همه دوستداران و علاقه‌مندان حوزه‌های فرهنگ و هنر دعوت می‌کند در این مراسم رونمایی حضور یابند.