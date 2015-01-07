مرکل امروز راهی لندن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در نظر دارد در سفر امروز خود به انگلیس با "دیوید کامرون" نخست وزیر این کشور دیدار و علاوه بر مناسبات دوجانبه درباره مسائل بین المللی نیز به بحث و تبادل نظر بپردازد.

منابع آگاه خبری از این سفر همچنین اعلام کردندکه آماده‌سازی مقدمات برگزاری نشست گروه هفت در روزهای هفتم و هشتم ژوئن در ایالت باواریای آلمان، از اصلی ترین دلایل سفر مرکل به انگلیس است.

بررسی سیاست های اتحادیه اروپا،مبحث مهاجرت و اوضاع اقتصادی از دیگر محورهای گفتگوی ین دو مقام اروپایی یاد شده است.