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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۲

آرمان پور:

۸۱ میلیارد ریال معوقات بانکی در رفسنجان وصول شد

۸۱ میلیارد ریال معوقات بانکی در رفسنجان وصول شد

رفسنجان - رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان رفسنجان گفت: در سال جاری تاکنون بیش از ۸۱ میلیارد و ۱۹۶ میلیون ریال مطالبات معوقه بانکها در رفسنجان وصول شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرمان پور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموع درآمدهایی که از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رفسنجان در سال جاری تاکنون به خزانه واریز شده ۲۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال می باشد.

وی افزود: در شهرستان رفسنجان ۳۰ دفتر اسناد رسمی که یک دفتر در شهر بهرمان، یک دفتر در صفائیه، یک دفتر در کشکوئیه و یک دفتر سیار در سرچشمه می باشد، وجود دارد.

این مسئول بیان داشت: در رفسنجان ۱۹ دفتر ازدواج و سه دفتر طلاق فعالیت می کنند که در ۹ ماهه سال جاری هزار و ۸۰۹ مورد ازدواج و ۳۷۲ فقره طلاق انجام گرفته است.

رئیس ثبت اسناد و املاک رفسنجان همچنین گفت: در حال حاضر سه هزار و ۱۴۳ شرکت و ۲۰۰ موسسه در شهرستان فعالیت می کنند.

کد مطلب 2459745

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