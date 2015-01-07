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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۰۹

داعش رسما حضور خود را در لیبی اعلام کرد

داعش رسما حضور خود را در لیبی اعلام کرد

گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ای از حضور و فعالیت خود در لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، گروه تروریستی داعش با انتشار بیاینه ای به طور رسمی از حضور و فعالیت خود در لیبی خبر داد.

این گروه تروریستی با بیان اینکه تسلیحات و موشکهای پیشرفته ای در اختیار دارد اعلام کرد که تروریستهای وابسته به داعش 12 نفر از افراد ارتش لیبی را در منطقه "اللیثی" به قتل رساندند.

این گروه تروریستی همچنین کشته شدن 29 نفر از حامیان ارتش لیبی را طی هفته جاری بر عهده گرفت.

این در حالی است که درگیریها میان ارتش و گروههای مسلح در مناطق متعددی از لیبی طی هفته های اخیر شدت پیدا کرده است چنانکه ارتش توانسته است کنترل  بخشهای گسترده ای از مناطق شرقی را به دست گیرد و درگیریها همچنان در پایتخت و مناطق غربی این کشور ادامه دارد.

کد مطلب 2459753

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