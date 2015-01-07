کسوف؛ تصویری از انسانهای بجا مانده از جنگ/ نمایشی که به دل مخاطب نشست

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش داستان انسان هایی است که توسط مین ها و جنگ ها پیش چشم دیگران پودر می شوند.

کسوف به کارگردانی ابوالفضل فرهادی که در بیست و ششمین جشنواره منطقه ای هرمزگان در بخش های کارگردانی، بازیگری زن و مرد و آهنگسازی برگزیده شد از نمایشنامه هایی است که ایوب آقاخانی با نگاه به پدیده شوم مین های ناشناس و به موازات آن داستان پناهجویانی که در ایران ازدواج می کند نوشته است و فرهادی با دستمایه قرار دادن این قصه روایتی غمبار و شوربختانه بخشی از مردمانی را به صحنه تئاتر آورده که از لابه لای اخبار و رسانه ها گاه و بی گاه دیده و شنیده می شود و در غبار فراموشی گم می شود همچنانی که ثریا و«میوند» و کودک شان در میان بادهایی که از این سو و آن سوی مرزها در نقطه صفر مرزی گم شده و برخاک می شوند.

نمایش سراسر غمبار انسان های به جا مانده از جنگ و مین

این نمایش سراسر غمبار با بازی های درخشان ابوالفضل فرهادی، سپیده اسدسنگابی و اشکان فرهادی در چندین پرده روزگار سپری شده زوجی را می کاود که قربانی جنگی خانمانسوز اند و حتی آنگاه که برای گریز از این مصایب در نقطه ای خیمه ای برپا می دارند از گزند این جنگ ها در امان نمی مانند و تنها امید زندگی شان، فرزند خردسال خود را با مینی که از جنگ به جا مانده نیز از دست می دهند تا سناریو زندگی سست بنیانشان با این فاجعه کامل شود.

کسوف، نمايشی است در باره آوارگي و ويراني. مسئله مهاجران افغان و احساسات آنان دستمايه اين نمايش است. نمایشنامه نویس با خلق يك داستان عاشقانه و ساخت فضايي شاعرانه تلاش كرده رنج آدمهاي نمايش را در قالبي تلطيف شده به مخاطب منتقل كند. وي با يك ملودرام عاشقانه از يك موضوع كلان و پيچيده، يك فضاي ساده ساخته است.

از این رو، فرهادی نیز در هم آوایی با آنچه آقاخانی دنبال کرده با فضایی سرد و دلزده از نقطه ای پرت از دنیای دهشتناک پناهجویان و قرار دادن مخاطب در میان گفت و گوهای ثریا و میوند، ثریا و بازجو، میوند و بازجو و در نهایت تک گویی های این دو داستان را پیش برده و در نهایت او را غرق در سرنوشت دو قربانی و بازمانده جنگ رها سازد.

گرچه کسوف به عنوان تجربه نخست فرهادی در جایگاه کارگردانی انتخابی سخت و پرکار را پیش روی فرهادی گذاشته است، اما او با تسلطی که بر نمایشنامه دارد نشان داد با اینکه کسوف داستان سرراستی دارد که حاوی پیچیدگی های مضمونی نیست، اما در عین این سادگی اثری را بازآفرینی کرده است که چالشی جهانی را موضوع قرار داده است که در گوشه گوشه این جهان خاکی هر انسانی را تهدید می کند. چراکه مسئله جنگ های امروز و مین هایی که از جنگ های گذشته به جا مانده است موضوعی است بی حد و مرز که ممکن است هریک از انسان ها را قربانی کند.

راهروهای سالن استاد هودی نمایشگاه آثار زیان بار مین

در نمایش کسوف طراحی موسیقی که توسط عباس سرافراز صورت گرفته با استفاده از ملودی های آشنای افغانی با هریک از پرده های آن همخوانی و سازگاری فرمی یافته است و زنده بودن اجرای موسیقی فضای سخت و جانکاه داستان را نرم و ملایم می نماید.

در کنار این فرهادی با بهره گیری از مستندهای تصویری رایحه مظفریان در ورودی سالن استاد هودی که پیرامون آثار زیان بار مین های ضد نفر در نقاط مرزی تهیه شده با آماده ساختن ذهن مخاطب بخشی از بار داستانی نمایش را پیش از قرار گرفتن در دل صحنه به بیرون آن هدایت کرده است.

ابوالفضل فرهادی در گفتگوی کوتاهی با مهر، درباره دلیل انتخاب این نمایشنامه را برای نخستین تجربه کارگردانی اش، گفت: نخستین بار که این متن به من پیشنهاد شد به شدت نقش «میوند» مجذوبم کرد چراکه همزمانی این اتفاق با جنگ هایی که در جهان روی داده است در این نقش قرار دارد.

این کارگردان تجربی که از سال 1388 به عنوان بازیگر به گروه تئاتر شهر پیوست، بیان کرد: این متن دقیقا در مورد جنگ است و اتفاقاتی که پس از جنگ روی می دهد در آن جریان دارد. از این رو همه این ها دست به دست هم داد تا آن را به صحنه ببرم.

وی با بیان اینکه نمایش کسوف از نظر مخاطب به شدت مورد استقبال قرار دارد، افزود: داوران بیست و ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر در بندرعباس به اتفاق این نمایش را به همراه نمایش های ترانه های تلخ تارا از تبریز و لی لی پوت از مازنداران را یک سر و گردن بالاتر از دیگر آثار جشنواره عنوان داشتند.

این نمایش در بیست و ششمین جشنواره مناطق کشور موفق به دریافت جایزه بازیگری اول مرد، بازیگری سوم زن، اول موسیقی و سوم کارگردانی شد.

این در حالیست که کسوف در جشنواره تئاتر استان فارس که سال جاری برگزار شد مقام اول بازیگری مرد، اول بازیگری زن و اول کارگردانی را کسب کرد.

این نمایش تا پایان دیماه جاری در تماشاخانه استاد هودی روی صحنه قرار دارد.