  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۰

سردار چناریان خبر داد:

رد پیشنهاد رشوه ۴۰۰ میلیون ریالی برای قاچاق مواد مخدر

رد پیشنهاد رشوه ۴۰۰ میلیون ریالی برای قاچاق مواد مخدر

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: یک قاچاقچی که با دادن رشوه ۴۰۰ میلیون ریالی به ماموران پلیس منوجان، قصد قاچاق ۵۶ کیلوگرم تریاک را داشت، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین چناریان با بیان این مطلب بیان داشت: ماموران انتظامی منوجان روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری محور استان کرمان - هرمزگان به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی گفت: پلیس به منظور بازرسی از این خودرو، قصد انجام عملیات جستجو را داشت که با ممانعت راننده خودرو مواجه شد.

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: راننده خودرو برای رهایی از چنگ قانون، به ماموران انتظامی پیشنهاد ۴۰۰ میلیون ریال پول به عنوان رشوه کرد که با هماهنگی های قضایی و مبادی مسئول، مبلغ پیشنهادی صورتجلسه و خودروی مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: پلیس در بازرسی از کپسول گاز خودرو، بیش از ۵۶ کیلوگرم تریاک کشف و متهم را روانه دستگاه عدالت کرد.

سردار چناریان گفت: قاچاقچیان از هر راهی برای رسیدن به اهداف شومشان استفاده می کنند و در این راه دست به هر نوع پیشنهادی می زنند که ماموران پلیس منوجان در کمال صداقت این حربه سوداگران مرگ را ناکام گذاشتند.

کد مطلب 2459761

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه