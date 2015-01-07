رد پیشنهاد رشوه ۴۰۰ میلیون ریالی برای قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین چناریان با بیان این مطلب بیان داشت: ماموران انتظامی منوجان روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری محور استان کرمان - هرمزگان به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی گفت: پلیس به منظور بازرسی از این خودرو، قصد انجام عملیات جستجو را داشت که با ممانعت راننده خودرو مواجه شد.

فرمانده انتظامی استان بیان کرد: راننده خودرو برای رهایی از چنگ قانون، به ماموران انتظامی پیشنهاد ۴۰۰ میلیون ریال پول به عنوان رشوه کرد که با هماهنگی های قضایی و مبادی مسئول، مبلغ پیشنهادی صورتجلسه و خودروی مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: پلیس در بازرسی از کپسول گاز خودرو، بیش از ۵۶ کیلوگرم تریاک کشف و متهم را روانه دستگاه عدالت کرد.

سردار چناریان گفت: قاچاقچیان از هر راهی برای رسیدن به اهداف شومشان استفاده می کنند و در این راه دست به هر نوع پیشنهادی می زنند که ماموران پلیس منوجان در کمال صداقت این حربه سوداگران مرگ را ناکام گذاشتند.