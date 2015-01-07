۱۰ نمایش صحنه ای و خیابانی در سومین روز جشنواره تئاتر بسیج اجرا می شود

صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز همزمان با سومین روز از برگزاری جشنواره تئاتر بسیج در کرمانشاه، نمايش "ننه مونس" به كارگرداني مونا کیانی نژاد از استان خراسان جنوبی در بخش كودك و نوجوان ساعت ۹ صبح در محل حوزه هنری كرمانشاه به نمایش در می‌ آید.

وی افزود: نمايش "یک دختر یک سرباز" به كارگردانی ثریا امینیان از استان چهار محال و بختیاری نیز در بخش كودك و نوجوان که در محل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، راس ساعت ۱۰ صبح به روی صحنه می‌رود، دیگر اجرای روز سوم این جشنواره است.

قره تپه ادامه داد: نمايش "کات" به كارگرداني صمد واحدی زاده از استان اردبیل در بخش خیابانی رأس ساعت ۱۵ در محوطه تالار انتظار به اجرا گذاشته خواهد شد و همچنین دربخش صحنه‌ ای نیز نمایش "حرم عشق" به کارگردانی سعید بادینی از سیستان و بلوچستان ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در سالن شماره ۲ مجتمع فرهنگی هنری انتظار به روی صحنه می‌ رود.

وی گفت: هم‌چنین در این روز شاهد اجرای نمايش "شمرکشی " به كارگردانی حجت الله خادم فر از لرستان در بخش خيابانی که در ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه و در محوطه مجتمع انتظار برگزار می‌شود، خواهیم بود.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه افزود: "میان بر" به كارگردانی سجاد بحری از مازندران در بخش صحنه‌ ای نیز نمایشی است که در ساعت ۱۸ در سالن پلاتوی مجتمع انتظار به اجرا درمی آيد.

وی اظهار داشت: نمايش‌هاي "دلتنگی" به كارگردانی "احسان محمدیان" از خراسان جنوبی در بخش خيابانی و راس ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه در محوطه مجتمع انتظار و "واپسین رقص باد " به كارگردانی بهمن پارسا آرا از مرکزی در بخش صحنه‌ ای و راس ساعت ۲۰ در سالن اصلی انتظار از دیگر نمایش‌ های سومین روز برگزاری جشنواره تئاتر در کرمانشاه است

قره‌ تپه افزود: اجرای كارگاه تخصصی بازیگری راس ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح امروز و در مجتمع انتظار و اجراي نمايش "یحیی و ترلان " به كارگرداني فرناز منتظر ظهور از آذربایجان شرقی در بخش خيابانی که ساعت ۱۶ در محل ترمینال شماره دو کرمانشاه به نمایش در می‌ آید نیز از جمله برنامه‌ های جنبی سومین روز از جشنواره مذکور است.

وی تصریح کرد: هم‌چنین اجرای نمايش‌های "سحر مار افسای " به كارگرداني حسین حسام نژاد از سمنان در بخش خيابانی که ساعت ۱۶ در رو به‌ روی مسجد جامع كرمانشاه اجرا می‌شود، اجرای نمایش"آسمان روزهای ابری" به كارگرداني محمد رسائلی از استان گیلان در بخش صحنه‌ ای که ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه در شهرستان کنگاور اجرا می‌شود و و "زندگی بی دیش و المبیش "به كارگردانی حیدر رضایی از ایلام در بخش خيابانی که ساعت ۱۶ در شهرستان روانسر اجرا می‌شود از دیگر برنامه‌ های جنبی سومین روز از برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج است.