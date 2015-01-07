وضعیت بهداشتی تاکستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سلامت برای ساماندهی وضعیت بهداشتی شهر تاکستان سه شنبه شب با حضور ایرچ حیدری فرماندار تاکستان،جلال رحمانی، مدیر شبکه، عسگر شریف زاده، معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت تاکستان در فرمانداری این شهر تشکیل شد.

ایرج حیدری در این نشست گفت: نابسمانی وضعیت بهداشتی در مکان های دفن زباله و پراکندگی زباله ها در حواشی محل های دفن موجب بروز چهره زشتی در این مکان ها شده که حصارکشی و خاک ریزی روزانه بر روی زباله ها توسط شهرداری انجام شد.

وی گفت: طرح مشترک دفع بهداشتی فاضلاب شهر که با همکاری مرکز بهداشت، شهرداری و امور آب و فاضلاب تاکستان در حال انجام است باید همچنان ادامه یابد و از سویی، شهرداری نسبت به استقرار دستفروشان سطح شهر در پارکینگ صمدی و تعیین جایگاه فروش دام در نزدیک کشتارگاه دام تا پایان دی ماه 1393 اقدام کند.

رئیس شورای سلامت تاکستان تصریح کرد: تلاش خواهد شد، در نیمه اول سال آینده، دبی ورودی فاضلاب به معابر عمومی، کاهش یابد که تحقق این کار، به تلاش مدیران و کارکنان اداره آب و فاضلاب و شبکه بهداشت، درمان تاکستان در جلوگیری از هدایت فاضلاب خانگی به بیرون از منازل بستگی دارد.

فرماندار تاکستان یادآورشد: ایجاد محیط سالم در پرورش دام سالم و در نتیجه انسان سالم مؤثر است لذا به منظور کنترل این بیماری در شهرستان لازم است

همه دستگاه های اجرایی با اداره دامپزشکی همکاری کنند.

در ادامه علیرضا برمکی، کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان تاکستان درباره تب مالت، گزارشی ارائه کرد.

در پایان این نشست مقرر شد بسته آموزشی دفع بهداشتی فاضلاب توسط مرکز بهداشت و شهرداری تاکستان تهیه و در اختیار شهروندان قرار گیرد و کمیته اتلاف سگ های ولگرد به منظور هماهنگی و عملیاتی کردن اتلاف در همه شهرها و روستاها تشکیل شود.