تقدیر از محمدرضا اصلانی برای نگارش ۸ ساله «ستوده در آسمان ها و زمین»

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن هفته وحدت آیین رونمایی و نقد و بررسی کتاب «ستوده در آسمان ها و زمین» به قلم محمدرضا اصلانی به همت فرهنگسراهای رازی و تهرانسر دوشنبه ۱۵ دی در پردیس رازی برگزار شد.

این برنامه با قرائت آیاتی از قران کریم و سرود جمهوری اسلامی آغاز شد و صادق کرمیان مدیر فرهنگی هنری منطقه ۲۱ و فرهنگ سرای تهرانسر به نمایندگی از بهنام خادم مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۱ و فرهنگسرای رازی ضمن خوشامدگویی به حضار و تبریک هفته وحدت عنوان کرد: : تقارن رونمايی كتاب «ستوده در آسمان ها و زمين» كه درباره پيامبر مهربانی‌هاست با هفته وحدت و سالروز ميلاد رسول اكرم(ص) را می‌توان به نيت خير نويسنده كتاب نسبت داد. چرا كه محمدرضا اصلانی بيش از ۸ سال برای نگارش اين اثر ارزشمند زحمت كشيده و امروز ما شاهد رونمايی اين اثر ادبی و دينی هستيم. امروز جاي چنين آثار فاخری در جامعه خالی است و اميدوارم كه زحمات او به بار بنشيند و كتاب مورد استقبال جامعه اهل ادب، هنر و دين قرار بگيرد.

کامران شرفشاهی عهده دار اجرای این برنامه بود و با دعوت از محمدرضا سرشار خواستار ایراد سخنرانی وی درخصوص این نشست رونمایی شد. وی به قرائت آیاتی از قران درباره مقام و منزلت رسول اکرم(ص) پرداخت و سپس به خوانش شعر معروف سعدی در ستایش حضرت رسول اکرم(ص) پرداخت:

ماه فروماند از جمال محمد/ سرو نباشد به اعتدال محمد /قدر فلک را کمال و منزلتی نیست/در نظر قدر با کمال محمد/ وعده‌ی دیدار هر کسی به قیامت/ لیله‌ی اسری شب وصال محمد/ آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی/ آمده مجموع در ظلال محمد/عرصه‌ی گیتی مجال همت او نیست/روز قیامت نگر مجال محمد/وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس/بو که قبولش کند بلال محمد/همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد/تا بدهد بوسه بر نعال محمد/شمس و قمر در زمین حشر نتابند/نور نتابد مگر جمال محمد/شاید اگر آفتاب و ماه نتابند/پیش دو ابروی چون هلال محمد/چشم مرا تا به خواب دید جمالش/خواب نمی‌گیرد از خیال محمد/سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی/عشق محمد بس است و آل محمد

قصه‌گوی ظهر جمعه رادیو در ادامه گفت: بالاترین شان یک داستان همین نکته بس که داستان این کتاب به زندگی حضرت رسول (ص) پرداخته است امروز در هفته وحدت جمع شدیم از کتابی رونمایی کنیم که ماحصل زحمات نویسنده توانمند کشورمان محمدرضا اصلانی است که با توجه به این ایام و هفته وحدت مردم را می‌توان بیش از بیش به خواندن آن ترغیب کرد.

وی با اشاره به خصوصیت قلمی و شخصیتی اصلانی به ذکر این نکته پرداخت که وی نمونه بارز نویسنده خوب و ارزشی است و بیشتر از ۲ دهه است نسبت به وی شناخت دارم و نظم، پشتکار و پرکاری یکی از ویژگی‌های کار و زندگی وی است که علاوه بر پرداختن به قاضی‌گری و فعالیت در حوزه حقوق بیش از ۴۰ کتاب ارزشی نوشته است دقت، پاکیزه نویسی از لحاظ محتوا همچنین نجابت توام با صلابت، آرامش از دیگر ویژگی‌های وی می‌باشد.

سرشار گفت: محمدرضا اصلانی سابقه همکاری در مطبوعات، برنامه ظهر جمعه رادیو و صداو سیما مرکز آذربایجان شرقی و مسوولیت هایی چون انجمن قلم، کودک و ... را داشته است. نگارش این کتاب با موضوع حضرت رسول(ص) از جمله فعالیت‌هایی است که مثل داستان عشق است چون گذشتگان درباره آن زیاد نوشتند و نباید تصور شود که آیندگان درباره آن ننویسند هرکسی با توجه به عشق و علاقه خود و با توجه به طبع آزمایی خود اقدام به نویسندگی می‌پردازد هر نویسنده احساس کرد به اوج قلم و توانمندی رسیده است باید به نویسندگی برای این بزرگان می پردازد.

تلاش ۸ ساله برای نگارش این کتاب ستودنی است

در ادامه قاسمعلی فراست نویسنده «نخل‌های بی سر» به صحبت در خصوص کتاب «ستوده در آسمان ها و زمین» پرداخت. وی با اشاره به نام و عنوان کتاب عنوان کرد: با توجه به شان، محتوا و قداست محتوا و مضمون کتاب باید عنوانی مرتبط با این موضوع انتخاب می‌شد اما تلاش ۸ ساله برای نگارش این کتاب ستودنی است، نویسنده کتاب ۸ سال از عمر خود را صرف نوشتن کرده است و کودکان ما باید یاد بگیرند که استفاده بهینه از عمر به چه طریق است در زمان کنونی کسی پیدا می شود به احترام پیامبر اکرم(ص) کتابی را به این نام و اعتبار تالیف می‌کند و امیدوارم در محضر رسول خدا(ص) اجر داشته باشد.

در نشست رونمایی این کتاب یکی از دوبلورهای کشور به قرائت بخش‌هایی ازکتاب پرداخت و سپس میزگرد ادبی با موضوع این اثر با حضور محمدعلی گودینی، علی اکبر والایی و حمید هنرجو برگزار شد. هنرجو که اجرای این بخش را عهده‌دار بود، با مطرح کردن این پرسش که «فکر می‌کنید امروزه نگارش درباره ائمه و به ویژه رسول اکرم(ص) باید چگونه باشد و نحوه ورود به این حوزه از چه طریق است؟»، گفت: عرصه دینی، عرصه بسیار محترم و ارزشی است و نوشتن این آثار توفیق می خواهد و هر نویسنده‌ای این توفیق را کسب نمی‌کند. نکته مهم در نشست ها پرداختن به زندگی پیامبر و ائمه اطهار است که از زوایا و نگاه جدید و غیرکلیشه‌ای و تکرار نویسی مدنظر قرار گیرد و در خلق این آثار ارزشی باید ارزش افزوده‌ای به آن اضافه کرد و ضرورت است زمانی که همه هجمه‌ها به سمت دین جهت خدشه وارد کردن است ما به نگارش این آثار بپردازیم برای امثال اصلانی‌ها باید شرایطی فراهم چاپ و انتشار بهتری فراهم شود و اثری در شان آن حضرت منتشر شود.

وی در ادامه اظهار داشت: جامعه ما در هر عصر و برهه نیاز دارد با زبان لطیف و ادبی به کتاب و کتابخوانی با فرهنگ مکتوب بپردازد و فرهنگ مکتوب نقشه راه باشد.

محمدعلی گودینی از دیگر نویسندگان و منتقدان ادبی نیز گفت: نوشتن و نگارش از علما ویژه اشخاص خاص و از خود گذشته‌ای است و باید حمایت بیشتری از این کتاب‌ها باید باشد.

محمدرضا اصلانی در این نشست رونمایی خاطر نشان کرد: امیدوارم لایق تعاریف و صحبت‌های محمدرضا سرشار باشم و در ادامه از خانواده‌اش جهت حمایت ۸ ساله از این کتاب تشکر و قدردانی کرد. وی در ادامه گفت: برای نگارش این کتاب هیچ‌گاه خسته نشدم و سعی کردم با وسواس حتی از اعلام و نشانه‌ها استفاده کنم و اميدوارم كتاب مود استقبال مردم قرار بگيرد و راه خود را بين مخاطبانش پيدا كند.

بخش پایانی این مراسم تقدیر و سپس رونمایی از کتاب «ستوده در آسمان ها و زمین» بود که باحضور حضور اهالی قلم برگزار شد.

در انتهاي مراسم آيين رونمايي از كتاب توسط نويسندگان و مسئولان حاضر در مراسم انجام شد و تابلويی كه تصوير كتاب رويش حك شده بود توسط اهل قلم و نويسنده كتاب امضا شد تا برای يادگاری از اين مراسم برای هميشه جاودانه بماند.

کتاب «ستوده در آسمان ها و زمین» شامل بخش‌های مختلف زندگی پیامبر (ص) از جمله مواردی چون حمله سپاهیان ابرهه به شهر مکه، داستان تولد، سیری در اتفاقات دوران جوانی، داستان بعثت، غزوات رسول خدا و ... در قالب داستان های کوتاه در این مجموعه گردآوری شده است. این کتاب که حاصل ۸ سال فعالیت نویسنده بر اساس بررسی و پژوهش‌ها و کارشناسی مستندات و منابع مختلف است.