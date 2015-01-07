مصرف مالاشیت گرین در مزارع پرورش سردآبی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا شکری در كارگاه آموزشي آبزی پروران استان که صبح چهارشنبه در اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بیماری VHS، به مخاطرات موجود در حوزه شیوع بیماریهای واگیردار در مزارع پرورش آبزیان واهمیت وضرورت رعایت اصول بهداشتی - قرنطینه ای به عنوان رکن اصلی پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیر دار اشاره کرد.

وی، ضمن تاکید مجدد برممنوعیت مصرف ماده غیر مجاز مالاشیت گرین در تمامی سطوح پرورش آبزیان و تاکید برپیامدهای حقوقی آن گفت: مالاشیت گرین ماده ای سرطانزا بوده و به علت عدم امکان حذف آن از پیکره آبزیان می تواند مخاطرات جدی در جمعیت انسانی مصرف کننده ابزیان آلوده ایجاد کند.

مسئولان اداره مبارزه با بيماريهاي آبزيان اداره كل دامپزشكي وصندوق بیمه محصولات کشاورزی استان ضمن اشاره به ضوابط ومقررات مربوطه در بخش بهداشت وهمچنين بیمه آبزیان، به سئوالات مطرح شده در اين حوزه ها پاسخ دادند.

در پايان اين كارگاه آموزشي ودر راستای معرفی جایگزین مناسب مالاشیت گرین براي بهره برداری در مزارع پرورش آبزیان استان، اداره كل دامپزشكي استان قزوين با تخصیص وتامین اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیون ریال، نسبت به توزیع ماده ضد عفونی کننده مجاز san eggs در بین آبزی پروران حاضر در كارگاه به عنوان جایگزین مالاشیت گرین اقدام کرد.