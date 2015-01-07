آغاز پروژه جدید برای براندازی درایران/ ابزارهای سایبری برای نفوذ سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کانادایی گلوب اند میل (Globeandmail)، با انتشار گزارشی از سرمایه گذاری اتاوا در پروژه "دیپلماسی مستقیم" برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی و مقابله با جمهوری اسلامی خبر داد.

در این گزارش با اشاره به سرمایه گذاری دولت کانادا برای خدمت رسانی به مخالفان جمهوری اسلامی، آمده است: «اتاوا [پایتخت کانادا] بودجه بیشتری را به پروژه ارتباط گیری مستقیم با شهروندان ایرانی اختصاص داد و به نظر می رسد استراتژی مشابهی را در مورد دیگر کشورها از جمله روسیه و قسمت هایی از سوریه و عراق اجرا نماید.»

بر اساس این گزارش، پروژه "دیپلماسی مستقیم" توسط دانشگاه تورنتو اجرا می شود.

این روزنامه کانادایی در ادامه می نویسد: «اولین راه اندازی این پروژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2013 بود؛ که به عنوان روشی برای دور زدن تهران و ارائه سکویی به مخالفان و فعالان حقوق بشر در این کشور معرفی شد.»

"گلوب اند میل" در مورد فاز قبلی این پروژه که با عنوان "گفتگوی جهانی برای آینده ایران" راه اندازی شده بود می نویسد: «با شروع این پروژه، ابزارهایی در فضای سایبری مانند "نظارت بر مجلس"؛ برای سنجش عملکرد نمایندگان مجلس و "روحانی سنج"؛ برای سنجش میزان عمل رییس جمهور به وعده های خود، و همچنین حساب های کاربری تویتر و یوتیوب فارسی راه اندازی شد.»

در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه کشورهای دیگر از جمله آمریکا و انگلیس نیز در حال اجرای چنین پروژه ای هستند، آمده است: «جانیس استین پرفسور دانشکده مانک گفت که فاز بعدی پروژه شامل ایجاد "میدان دیجیتال عمومی" خواهد بود که ابزارهایی راه اندازی شده در گذشته و همچنین ابزارهای جدید را مورد استفاده قرار خواهد داد. این برای فضا دادن به روایت های مختلف و تمامی صداها است.»

بر اساس این گزارش، یک مقام دولت کانادا با اشاره به قرار گرفتن ایران در نقطه کانونی این پروژه و امکاناتی که پروژه های آینده می تواند در فضای مجازی در اختیار کاربران قرار دهد، از این امکانات به عنوان ابزاری برای به چالش کشیدن رژیمی سرکوبگر یاد کرد.