100 هزار فارغ التحصیل در مازندران بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح در جلسه هیئت امنای دانشگاه شمال، با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی کشور در مازندران فعال هستند، گفت: با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره ساماندهی این موسسات مکاتبه کردیم.

وی افزود: دانشگاه ها باید تفکر کارآفرینی داشته باشند و به سمت مهارت آموزی دانش جویان حرکت کنند.

فلاح با اشاره به اینکه امروز بیکاری جوانان یکی از مهم ترین دغدغه های مردم و مسئولان است، تصریح کرد: دانشگاه ها باید در خدمت توسعه استان باشند و حداقل توقعات و انتظارات جامعه را در زمینه توسعه اشتغال برآورده سازند.

استاندار مازندران ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد را یکی از راه های برون رفت از مشکل تولید شغل دانست و بیان کرد: همکاری ما با دانشگاه ها در جهت توسعه و تعالی مازندران با مشارکت جامعه دانشگاهی است.

نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: باور داریم که دانشگاه مبدا همه تحولات است و یقیناً پویایی و تحرک دانشگاه ها به نشاط اجتماعی و آبادانی کشور می انجامد.