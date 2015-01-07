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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰

فلاح جلودار:

100 هزار فارغ التحصیل در مازندران بیکار هستند

100 هزار فارغ التحصیل در مازندران بیکار هستند

ساری - استاندار مازندران با اشاره به وجود حدود ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار در مازندران، گفت: متاسفانه اغلب این افراد از حداقل مهارت در رشته های تحصیلی خود برخوردار نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح در جلسه هیئت امنای دانشگاه شمال، با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی کشور در مازندران فعال هستند، گفت: با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره ساماندهی این موسسات مکاتبه کردیم.

وی افزود: دانشگاه ها باید تفکر کارآفرینی داشته باشند و به سمت مهارت آموزی دانش جویان حرکت کنند.

فلاح با اشاره به اینکه امروز بیکاری جوانان یکی از مهم ترین دغدغه های مردم و مسئولان است، تصریح کرد: دانشگاه ها باید در خدمت توسعه استان باشند و حداقل توقعات و انتظارات جامعه را در زمینه توسعه اشتغال برآورده سازند.

استاندار مازندران ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد را یکی از راه های برون رفت از مشکل تولید شغل دانست و بیان کرد: همکاری ما با دانشگاه ها در جهت توسعه و تعالی مازندران با مشارکت جامعه دانشگاهی است.

نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: باور داریم که دانشگاه مبدا همه تحولات است و یقیناً پویایی و تحرک دانشگاه ها به نشاط اجتماعی و آبادانی کشور می انجامد.

کد مطلب 2459841

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