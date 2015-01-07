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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

مهر منتشر کرد؛

تصاویری دیدنی از رالی داکار 2015

تصاویری دیدنی از رالی داکار 2015

رالی داکار 2015 تحت تاثیر مرگ موتورسوار لهستان در آمریکای لاتین به کار خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جذاب رالی 2015 در سه بخش اتومبیل، موتور و کامیون در روزهای آغازین سال نو میلادی کار خود را در آمریکای لاتین آغاز کرده است. روز سه شنبه این مسابقات با مرگ میکال هنریک، موتورسوار لهستانی در مسیر سن خوان تا چیله سیته در شمال آرژانتین همراه شد که البته برگزار کنندگان رالی طی بیانیه اعلام کردند هنوز علت مرگ وی مشخص نیست.

این پنجمین مرگ ورزشکاران از سال 2009 میلادی به حساب می آید که مسابقات از آفریقا به آمریکای لاتین منتقل شد. عدم امنیت لازم در صحرای آفریقا و حملاتی که از سوی تروریست ها به رانندگان صورت می گرفت باعث شد تا از سال 2009 مسابقات در مسیر 9 هزار کیلومتری آرژانتین، بولیوی و شیلی برگزار شود. در سال های اخیر ناصر العطیه قطری و کارلس ساینز اسپانیایی مدعیانی همیشگی این مسابقات بودند و باید دید العطیه این بار هم می تواند عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دهد یا خیر.

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

رالی داکار 2015

کد مطلب 2459882

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