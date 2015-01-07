مخالفت کفاشیان با انتخاب تاج به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان آخرین جلسه مجمع فدراسیون فوتبال، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال دستخوش تغییراتی شد و فریده شجاعی نایب رئیس بانوان و هادی آیت اللهی نایب رئیس اول فدراسیون از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند. با رفتن شجاعی از کمیته بانوان فدراسیون فوتبال مقرر شد تا عرب عامری به عنوان سرپرست در این سمت فعالیت کند.

همچنین گزینه‌هایی برای جانشینی هادی آیت اللهی مطرح شد که از این گزینه‌ها می‌توان به مهدی تاج نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ اشاره کرد. با این حال علی کفاشیان با انتخاب تاج به عنوان نایب رئیس اول مخالفت کرد.

امیر عابدینی یکی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ما به کفاشیان پیشنهاد دادیم تا تاج را به جای آیت اللهی انتخاب کند ولی کفاشیان موافق این طرح نبود. استدلال کفاشیان این بود که تاج در سازمان لیگ خوب کار کرده و بهتر است در همین سمت به فعالیتش ادامه بدهد.

به گفته عابدینی، انتخاب نایب رئیس اول فدراسیون به پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا موکول شده است.