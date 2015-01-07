افزایش هفت درصدی کشفیات نیروی انتظامی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرادر محمدرضا اسحاقی صبح چهارشنبه در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی خوزستان اظهار کرد: فرماندهی انتظامی خوزستان در سالهای اخیر از طریق ارتباط و توسعه آموزش های همگانی، تعامل با مردم، جلب مشارکت های عمومی، روز آمد کردن سازمان و کارکنان از طریق دانش افزایی و قانون مداری، شدت در برخورد با مجرمان و اشرار، بهسازی رفتار و ارتقای مهارت های اجتماعی کارکنان، توانسته نقش خود را در برقراری امنیت پر رنگ تر از قبل کند.

وی افزود: نیروی انتظامی در حوزه های سازمان، کارکنان، اجتماع و خانواده فعالیت کروه و خدمات ارائه می دهد. همچنین در راستای ایجاد فضای معنوی مراسم های مختلف در خوزستان همانند استقبال از شهدا با بیش از 26 هزار نیرو از کارکنان در کنار مردم حضور داشتیم.

فرمانده انتظامی خورستان تصریح کرد: تربیت بیش از 20 راوی دفاع مقدس، توسعه شاخه های دانشگاه علوم انتظامی امین و راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی نیروی انتظامی خوزستان به منظور دانش افزایی کارکنان از جمله فعالیت های یک سال اخیر نیروی انتظامی استان است. با راه اندازی و توسعه این دانشگاه ها، ارتقای 25 درصدی تحصیلات کارکنان را شاهد بودیم.

اسحاقی یادآور شد: راه اندازی قرارگاه مسکن به تعداد یک هزار واحد برای کارکنان نیروی انتظامی خوزستان را در چند ماه اخیر داشتیم. این قرارگاه را به منظور بهبود وضعیت مسکن کارکنان تشکیل دادیم.

وی عنوان کرد: قرارگاه سرقت را به منظور مبارزه با سرقت راه اندازی کردیم. خوشبختانه در 9 ماه اخیر حدود یک درصد کاهش وقوع جرم سرقت را شاهد بودیم. همچنین در این زمینه هفت درصد افزایش کشفیات را داشتیم.

فرمانده انتظامی خوزستان در پایان گفت: از تلاش تمامی کارکنان نیروی انتظامی خوزستان، مردم و همه مسئولان برای تامین امنیت و آرامش بسیار تشکر می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی کشور، روحانیون، اعضای شورای تامین، معاون استاندار و برخی از مسئولان کشوری و استانی در این مراسم حضور داشتند.