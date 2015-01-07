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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰

شعبان نژاد:

۱۵هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان زیر کشت زمستانه رفت

۱۵هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان زیر کشت زمستانه رفت

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: در حال حاضر افزون بر ۱۵ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان به زیر کشت زمستانه رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر،  علیرضا شعبان نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه کشاورزی استان افزود: میانگین بارندگی در مناطق مختلف استان گیلان در فصل پائیز  امسال بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی متر بوده است.

وی همچنین اظهارداشت: این میزان بارندگی نسبت به آمار بلند مدت ۵۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش را نشان می دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: بیش از ۱۵ هزار هکتار اراضی شالیزاری استان تاکنون زیر شخم زمستانه رفته که  ۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

وی افزود: بیشترین آبی که در تولید برنج استفاده می شود شخم اول و  آب تخت کردن شالیزارها است.

شعبان نژاد  استفاده از آب باران را بهترین فرصت برای صرفه جویی در مصرف آب دانست و اظهارداشت: با توسعه شخم زمستانه می توان حداقل فقط در سطح زیر پوشش شبکه سد سفید رود بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب کمتری استفاده کرد.

وی در ادامه به مزیت های شخم زمستانه اشاره کرد و افزود:صرفه جویی در مصرف آب، کاهش مصرف سموم و آفت کشها، مبارزه با کرم ساقه خوار برنج، علف های هرز و غیره از جمله مزیت های شخم زمستانه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: با شخم زمستانه در هر هکتار ۲۰ تا ۲۵ درصد از مصرف انواع سموم کشاورزی جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 2459911

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