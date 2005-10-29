اركستر تجربي تهران سي دي "تمرين تونال" را منتشر مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، اركستر تجربي تهران، به سرپرستي " حميد رضا اردلان "، سي دي موسيقايي " تمرين تونال " را توسط انتشارات "هرمس" منتشر مي كند.

اين سي دي تجربي و كارگاهي سيرتحول موسيقي اصيل ايراني بيان مي كند، به سير گذر از موسيقي مقامي به موسيقي رديفي پرداخته و در جستجوي نوعي از موسيقي جديد بر اساس موسيقي رديفي است.

سي دي " تمرين تونال " يك نوع موسيقي كارگاهي تجربي است كه اصولي مانند آموزش، عبور از قوانين پايه ريزي شده، تركيب صداي جديد، پيدا كردن مناسبت هاي ذهن با اصوات و جستجو براي ارتباط برقرار كردن با مخاطب را در خود گنجانده است.