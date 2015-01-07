دلایل کاهش ۲۰ درصدی میزان تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، "مسافر قوقندی" در گفتگو با خبرگزاری آوا تاکید کرد آمارها نشان می‌ دهد که در دو ماه گذشته روند سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان در حال افزایش بوده است.

"عبدالقادر جیلانی" سخنگوی وزارت دارایی افغانستان نیز گفته است که سال ۱۳۹۳ سال پر از چالش و به لحاظ اقتصادی یک سال استثنایی بود، در این سال درآمد ملی افغانستان ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافت و فعالیت‌ های تجاری بسیار به کندی پیش می رفت که تاثیر قابل توجهی را بر اوضاع اقتصادی کشور گذاشت.

هرچند با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بازار اقتصاد کوچک در افغانستان نسبتا بهتر شده است اما بازهم تاجران می گویند که مبهم بودن سرنوشت سیاسی به سرمایه گذاری و تجارت صدمه زده است.

تاجران افغان از حکومت وحدت ملی می خواهند تا به وعده هایی که به مردم و تاجران داده اند عمل کند. این افراد معتقد هستند در صورتیکه حکومت آینده با تاجران همکار باشد، تجارت و سرمایه گذاری بیشتر رشد می کند.

گفتنی است براساس تازه ترین گزارش بانک جهانی در سال گذشته، افغانستان در میان ۱۸۵ اقتصاد جهان در ردیف ۱۸۲ قرار داشت، ولی بر اساس گزارش ۲۰۱۵ این بانک، افغانستان در بین ۱۸۹ اقتصاد جهان در ردیف ۱۸۳ قرار گرفته است.

کارشناسان اقتصادی افغانستان بر این باورند که بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان به کشور مناسب برای تجارت و جلب سرمایه گذاری مبدل نخواهد شد، مگر اینکه حکومت اصلاحات لازم را با در نظر گرفتن معیار های پذیرفته شده بین المللی در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی به وجود آورد.