مرتضی رحمانیموحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی پیرامون احداث «هتل بیمارستان» در ایران به خبرنگار مهر گفت: یکی از مباحث مربوط به اقامت در صنعت گردشگری، سلامت و درمان است. مدلهایی در دنیا برای تجمیع امکانات درمان و اقامت وجود دارد تا فعالان این حوزه بتوانند بیماران خارجی و گردشگران سلامت را جذب کنند.
رحمانیموحد افزود: این مدلها در دنیا اجرا شده و در برخی از بیمارستانها، مراکز اقامتی کنار مجموعه خدمات درمانی بوجود آمدهاند تا بیمار یا همراهانش راحتتر باشند. در برخی از کشورها این اقامتگاه مختص بیمار و همراهش است و در کشورهای دیگر مردم دیگر هم میتوانند از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: ما اکنون چنین مدلی را در کشور نداریم در ایران به این معنی که بیمارستانها در کنارشان اقامتگاه داشته باشند نیست، هتل بیمارستان یک طرح است که میتواند وجود باشد.
رحمانی موحد بیان کرد: وقتی به مکانی اقامتگاه گفته میشود یعنی میتواند در فواصلی که بیماران همراه ندارند و اقامتگاه خالی است، افراد دیگر را نیز پذیرش کند. معمولا این اقامتگاهها به گونهای طراحی میشود که ورود و خروج آن مستقل باشد.در این صورت است که چنین مکانی در طبقه امکانات اقامتی قرار میگیرد و در آن وقت باید مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را داشته باشد تا بتواند این مکان را در چرخه عمومی مطرح کند.
معاون گردشگری بیان کرد: اکنون ساختمانهایی به عنوان هتل بیمارستان ساخته شده ولی یا هتل آن ناقص است و یا بیمارستانش. تا به حال ندیدم که سرمایهگذار، دو مجموعه کامل را در کنار هم قرار داده باشد. سرمایه گذار اعلام کرده میخواسته هتل بیمارستان بسازد ولی امکاناتش ناقص بوده و وزارت بهداشت تایید نکرده است.
وی ادامه داد: باید همکاری در این باره به گونهای انجام شود که آن سرمایهگذاری استاندارد سلامت و بهداشت را داشته باشد. به همین علت است که شورای راهبردی سلامت ایجاد شده تا همه این مدلها را بررسی کند.
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