۸۷ داوطلب سلامت شاهرود تجلیل شدند/۶۵۴ نفر داوطلب فعال در حوزه سلامت

دکتر عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که در حال حاضر ۶۵۴ نفر داوطلب فعال در حوزه سلامت شهرستان شاهرود داریم از تجلیل ۸۷ نفر از داوطلبان این حوزه خبر داد و افزود: داوطلبان سلامت، افرادی هستند كه بدون هیچگونه مزد و حقوقی و فقط به خاطر عشق و انسانیت، رضای الهی و حس مسئولیت پذیری در برابر جامعه مانند حلقه ارتباطی بین مسئولان بهداشتی و مردم عمل می كنند.

وی اظهار کرد: داوطلب سلامت زمان و مهارت های خود را برای خدمت به بشر به كار بسته اند و با شركت در كلاس های هفتگی یا ماهانه در مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت، آموزه های بهداشتی را فرا می گیرند و این آموزه ها را به مردم منتقل می كنند.

بیماری های غیر واگیر رشدی قارچ گونه در جامعه پیدا كرده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گفت: شاید باور كردن آن دشوار باشد اما در بسیاری از موقعیت های بحرانی بهداشتی مانند شیوع بیماری هایی مانند وبا و آنفلوانزا، داوطلبان سلامت نقش شگرفی در آموزش مردم و پیشگیری از بیماری ها ایفا می كنند چرا که ایشان با آشنایی با علایم بیماری ها، نقش بیماریاب را نیز در جامعه بر عهده دارند و با تشخیص زودرس بیماری ها در اطرافیان از پیشرفت بیماری و تحمیل شدن هزینه های احتمالی به خانواده ها پیشگیری می كنند.

موسوی تصریح کرد: اكنون با كنترل شدن بیماری های واگیر در جامعه، بیماری های غیر واگیر رشدی قارچ گونه در جامعه پیدا كرده است و جامعه از ابتلا به انواع بیماری های غیر واگیر مانند دیابت، فشارخون و بیماری های قلبی و عروقی رنج می برد.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر ۲۷ مرکز و خانه بهداشت روستایی و ۱۶ پایگاه شهری در شهرستان شاهرود داریم افزود: مهمترین عامل كنترل و پیشگیری اینگونه بیماری ها، تغییر شیوه زندگی است و مهمترین فعالیت داوطلبان سلامت در اینگونه مواقع نیز اصلاح شیوه زندگی مردم است؛ بنابراین به جرات می توان گفت سلامت جامعه در دستان پرعاطفه داوطلبان سلامت قرار دارد.

توسعه اجتماعي پايدار نیازمند همياري تك تك افراد جامعه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خاطرنشان کرد: اعتقادات اسلامی و احساسات پر مهر مردم ایران برای انجام كارهای داوطلبانه آن هم در امر سلامت به اندازه ای قوی است كه بتوان از خدمات تعداد بیشتری از داوطلبان سلامت بهره برد و شاید علت ثابت ماندن تعداد داوطلبان سلامت، ناآشنایی مردم با این فعالیت، شناخته نشدن جایگاه داوطلبان سلامت در جامعه و انجام نشدن حداقل نیازهای این داوطلبان باشد.

موسوی افزود: تجربه ثابت كرده است كه براي دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار به همياري تك تك افراد جامعه نياز است و توسعه سلامت كه يكي از زير بنا ترين ابعاد تكامل اجتماعي بشر است شايد بيش از جنبه هاي ديگر توسعه، نيازمند همكاري عمومي باشد چرا كه آگاهي، احساس مسئوليت واقدام عملي تك تك افراد براي تامين سلامت عمومي ضروري است.

وی اظهار کرد: داوطلبان متخصص در قالب گروه های داوطلبانه به صورت سازماندهی شده، بخشی از تخصص علمی و مهارت های کاربردی خود را از طریق آموزش به داوطلبان سلامت جهت ارتقاء سطح سلامت و زندگی سالم به کار می برند.

داوطلبان بازوی قدرتمند نظام سلامت

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود نیز در این گفتگو با بیان اینکه داوطلبان بازوی قدرتمند نظام سلامت هستند که تا کنون توانسته اند وظایفشان را به بهترین شکل ممکن ایفا کنند، گفت: منافع اصلی شبکه رابطان سلامت درتوانمندی خودشان است و این که در معرض آخرین و به روزترین دستاوردهای علم دنیا قرار می گیرند که میزان سواد سلامت آن ها را نسبت به دیگر افراد جامعه افزایش می دهد.

دکتر محمد محمدی با بیان این که اگرهمه ما وظایفمان را در این حوزه به خوبی ایفا کنیم در نهایت خانواده خودمان آسیب نمی بیند چرا که هر کاری اثراتش به خود ما برمی گردد و امروزه یکی از ویژگی های جوامع مترقی این است که افراد آن جامعه منافع دراز مدت خود را به منافع شخصی خودشان در آن لحظه ترجیح می دهند.

وی با بیاناینکه آموزش رابطان شامل دو دوره است خاطرنشان کرد: دوره مقدماتي نقش كليدي را در تحكيم روابط بهداشت و رابطان دارد که اين دوره زمينه ساز فعاليت هاي بعدي و جذب رابطان است.

وی يكي از مهمترين قسمتهاي دوره مقدماتي را شناسايي و اولويت بندي مسائل بهداشتي محله دانست كه پايه يادگيري آنها است و گفت: طي جلسات بحث، رابطان نيازهاي بهداشتي محله و مردم را شناسايي و با كمك مربيان فهرستي از اولويت مسائل تهيه مي كنند و دوره تكميلي پس از شروع به كار رابطان تشكيل مي شود و شامل جلسات و كلاسهاي متنوعي است كه در مراكز خدمات بهداشتي و درماني برقرار مي شود.

سلامتی محور توسعه است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود با بیان اینکه دوره يادگيري محدوديت زماني ندارد تصریح کرد: رابطان محله و مربي، طول دوره را تعيين مي كنند و زمان آموزش هر موضوع بستگي به نياز آنها و شرايط محله دارد پس از شروع به كار نيز دوره آموزش آنها تمام نمی شود بلكه طي جلسات و كلاسهايي كه در مركز بهداشتي – درماني مربوط براي افزايش و به روز كردن آگاهي هاي آنان تشكيل مي شود، ادامه دارد دوره يادگيري محدوديت موضوعي ندارد بر اساس خواست و نياز رابطان موضوعات آموزشي تعيين مي شود.

محمدی اظهار کرد: کار داوطلبان سلامت خدماتي است كه افراد خير انديش بدون انتظار به پاداش مادي براي بهبود زندگي سالم و مناسب ديگران تلاش مي كنند و فعاليت هاي داوطلبانه چشم انداز مشخصي از مشاركت مردمي است كه آنان را در سازندگي و ارتقاء توسعه جامعه و انسانها سهيم و درگير مي كند.

وی با تاکید بر اینکه داوطلبان به خوبي توانايي تفكر و اقدام سازنده در راستاي تحقق، توسعه پايه، تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و بهتر زيستن را دارند گفت: مشاركت مردمي در قالب داوطلبان سلامت با عنوان «رابط بهداشت» يكي از آن توانايي ها ست كه براي ارتقاء سلامت جامعه و زنان گام برداشته است.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شاهرود در پایان بیان کرد: سلامتی محور توسعه است و معضلات بهداشتی همان معضلات توسعه است که نمی توان آن را فقط در بخش بهداشت حل کرد.