برگزیدگان کنگره ملی امامزاده جعفر(ع) مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه کنگره ملی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) امروز پنجشنبه مصادف با میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق(ع) در این امامزاده واجب التعظیم برگزار می شود.

در آستانه این مراسم که با حضور شخصیت های کشوری و نخبگان و پژوهشگران برگزار می شود، اسامی برگزیدگان کنگره در بخش های مختلف داستان، شعر، عکس، طرح، وبلاگ، مقاله، متن ادبی و نرم افزار اعلام شد.

حجت الاسلام مهدی عطائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت داوران کنگره ملی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) پس از بررسی آثار ارسالی به دبیر خانه این کنگره، آثار برگزیده را برای تجلیل در مراسم اختتامیه مشخص کردند.

معاون فرهنگی آستان امامزاده جعفر(ع) پیشوا افزود: این کنگره با استقبال پرشور و کم نظیر پژوهشگران، هنرمندان، فرهیختگان و فعالان عرصه علم و ادب روبرو شد به طوری که بیش از دو هزار و ۶۰۰ اثر در بخش های مختلف به دبیرخانه ارسال شد.

این مسئول ادامه داد: برای بررسی دقیق آثار ارسالی در هر بخش، دو مرحله داوری تخصصی انجام شد و در نهایت تعدادی از آثار در سطح ملی شایسته تجلیل شناخته شدند که بر اساس تصمیم اتخاذ شده به شش نفر کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، بیست نفر کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و به بیست برگزیده دیگر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

وی اضافه کرد: برگزیدگان کنگره بررسی شخصیت امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع) در روز اختتامیه در این آستان واجب التعظیم حضور خواهند یافت و هدایای خود را از دستان مسئولان عالی رتبه کشور دریافت می کنند که در بخش داستانی سید عارف رهیاب، محبوبه زارع، زینب غفوری کفشگر، پژمان سهرابی و سپیده شراهی، در بخش شعر عالیه مهرابی، محمد حسین ملکیان، مسعود طاهری، علی فردوسی، فاطمه حمیدیان، حسین طاهری و محمد زارعی شایسته تقدیر شناخته شدند.

معاون فرهنگی آستان امامزاده جعفر(ع) پیشوا متذکر شد: در بخش طرح حسین براتی، مصطفی بهمن آبادی، آرزو حسنی، داود رحیمی و قاسم رستم پور و در بخش عکس امیر حسین میرابی، کامبیز ندایی، مریم کامیاب، محمدرضا شریعتی، جواد حلیمی، ابوالفضل تاجیک، علی ایوبی و زینب بابایی برگزیده شده، همچنین در بخش متن ادبی زهرا شرفی و در بخش مقالات حجت الاسلام سید علی حسینی، جعفر کریمی، حسین عباسی، محسن موحدی و هیمن ویسی و در بخش نرم افزار سعید سخایی مورد تجلیل قرار می گیرند.

عطائی گفت: در بخش وبلاگ لیلا اسدی آقاباقر، لیلا اعراب شیرازی، عدنان رحمانی، پویا فرهادی، سعید محمد بیگی و داریوش مصلح برگزیده شدند.