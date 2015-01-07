پلمب واحد نانوایی در ورامین به دلیل نقص مدارک بود

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته خبری با مضمون پلمپ یک نانوایی در ورامین به علت ارزان فروشی و توزیع نان صلواتی روی خروجی برخی رسانه ها و خبرگزاری های رسمی کشور قرار گرفت که این موضوع با واکنش شدید رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان روبه رو شد.

بر اساس این اخبار، نانوایی مذکوز نان بربری را ۱۰۰ تومان ارزان تر از قیمت مصوب می فروخت و روزهای پنجشنبه نیز نان را بصورت رایگان و صلواتی به مردم عرضه می کرد که در پی شکایت عده ای از واحدهای خبازی شهرستان، کارگروه آرد و نان ورامین نسبت به پلمب این واحد نانوایی اقدام کرد.

حسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از انتشار خبر پلمب نانوایی به علت ارزان فروشی و توزیع نان صلواتی اظهار داشت: مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای آرد و نان شهرستان نسبت به نحوه درج این خبر انتقاد دارند چراکه اخلاق رسانه ای حکم می کند خبر به صورت دقیق و همانگونه که بیان شده به مخاطبان ارائه شود در حالیکه در جریان پلمب نانوایی در ورامین، نقص مدارک و برخی مشکلات دیگر سبب اجرای این حکم شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت افزود: ماجرا از آنجا آغاز شد که طی دو هفته گذشته به نانوایی مورد بحث تذاکرات متعددی برای رعایت مصوبه اخیر دولت در زمینه قیمت نان داده شد و در این راستا مشخص شد که فردی که در این نانوایی مشغول به فعالیت است دارای کارت مباشرت نیست.

وی اضافه کرد: این نانوا در اداره صنعت و معدن و تجارت ورامین حاضر شد و اعلام کرد که این واحد را از صاحب نانوایی اجاره کرده است در حالیکه این یک تخلف بزرگ محسوب می شود زیرا مجوز پخت نان به صاحب نانوایی تعلق گرفته بود، برخی از صاحبان نانوایی نیز برای انجام امور خود افرادی را به اداره صنعت معرفی و این افراد نیز پس از طی مراحل قانونی باید کارت مباشرت دریافت کنند اما این نانوا اقدام به دریافت کارت مباشرت نیز نکرده بود.

این مسئول متذکر شد: اداره صنعت، معدن و تجارت به این نانوا مهلت داد تا اجاره نامه و کارت مباشرت خود را به این اداره و بازرسان مربوطه ارائه کند که پس از گذشت چند روز این اقدام صورت نگرفت و با توجه شکایات مجدد در زمینه عدم رعایت مصوبه دولت از سوی واحد مذکور، مسئولان اقدام به پلمب کردند.

میرزایی تأکید کرد: پلمب این نانوایی تنها چهار ساعت به طول انجامید و پس از آن با رفع مشکلات و تعهد برای اجرای دقیق ضوابط و شرائط لازم و قیمت های مصوب، مجدد فعالیت خود را آغاز کرد.