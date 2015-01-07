به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست «یک فنجان شعر» برج میلاد در شب میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور شاعران و ادیبان طنزسرا برگزار خواهد شد.
در این نشست، سعید بیابانکی، ناصر فیض، شهرام شکیبا، امید مهدینژاد، علیرضا لبش و علیرضا بهرامی حضور خواهند داشت.
شعرخواني شعرهاي طنز و غير طنز حاضران بخش ديگري از اين برنامه خواهد بود.
این برنامه ساعت 15.30 روز پنجشنبه 18 دیماه 93 در گالری غربی گذرگاه برج میلاد برگزار میشود و حضور در آن برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
«یک فنجان شعر» عنوان برنامهای است که از تیرماه امسال بهصورت ماهیانه و با حضور شاعران حوزههای مختلف در برج میلاد تهران برگزار شده است. در نشستهاي طنز اين نشستها كه بهطور متناوب، به طنز، ترانه و شعر امروز ميپردازد، شوخي با ظواهر زندگي در تهران از بخشهاي مورد توجه است.
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