به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی در نشست با ائمه جمعه و جماعات اهل سنت شهرستان کنگان، با تبریک ایام هفته وحدت و سالروز ولادت نبی مکرم اسلام اظهار داشت: ظهور پیامبر اسلام زمینه ساز بزرگترین تحول تاریخ است، در دوران جاهلیت، مردم آنچنان توسط ظالمان و مستکبران در جهل، فقر، شقاوت و بی‌خبری زندگی می‌کردند که از ترس تنگدستی و فقر، فرزندان خود را در بدو تولد می‌کشتند.

نقدی زنده به گور کردن دختران توسط پدران را در زمان جاهلیت از نشانه‌های شقاوت و نتیجه جهل عمیق مردم آن زمان خوانده و افزود: پیامبر اسلام با جامعه‌ای روبرو بود که ظالمان و مستکبران آن در مقابل کوچکترین روشنگری و آگاهی و مقاومت مردم، به شدت مقابله می‌کردند.

وی، قیام امام خمینی (ره) در زمان معاصر را یادآور آن واقعه مهم تاریخی دانست و تصریح کرد: ملت ایران در دوران طاغوت تحت تسلط قدرت‌های مستکبر و استعمارگر از حقوق اولیه خود هم برخوردار نبودند و در فقر و تنگدستی و جهل و فساد دست و پا می‌زدند تا امام خمینی (ره) با آگاهی بخشی و قیام خود، این مردم را آگاه و بیدار و از یوغ ستم و استعمار حکومت طاغوتی پهلوی و استکبار آمریکایی و انگلیسی نجات داد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به دو رکن مهم که در وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) به عنوان عامل پیروزی نظام آمده، اشاره کرد و اظهار داشت: ایمان، انگیزه الهی و وحدت حول محور ایمان از عوامل پیروزی ملت ایران در تمام حوادث پس از انقلاب بوده است.

وی تلاش دشمن برای از بین بردن نظام را شبانه روزی و بی وقفه خوانده و بیان کرد: تهدید، تحریم و بایکوت نظام در مناسبات جهانی، راه‌اندازی موج تروریسم با بیش از 17هزار قربانی، تحمیل جنگ هشت ساله و ... همه نتیجه تلاش‌های دشمن استکباری علیه نظام اسلامی بود که با آگاهی و مقاومت جانانه ملت ایران شکست خورد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: دنیای استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار در دشمنی با نظام اسلامی به تزویر روی آورده و قصد دارد با تفرقه افکنی و اختلاف اندازی میان ملت مسلمان ایران وحدت شکنی کند و شیعه و سنی را گرفتار درگیری و جنگ کرده تا این صف و امت واحد که در مقابلش ایجاد شده را از بین ببرد.

وی محبت اهل بیت علیهم السلام را خصوصیت مشترک و بارز شیعه و سنی دانست و گفت: التزام و اطاعت از ولی امر عادل را هم شیعیان و هم اهل سنت قبول دارد و این نقطه وحدت شیعه و سنی است.

نقدی با بیان اینکه هیچ مفتی و عالم اهل سنت و هیچ عالم و فقیه شیعه حکمی مبنی بر تکفیر دیگری نداده است، ابراز کرد: 26 شبکه ماهواره‌ای با نام شیعه و سنی بدون وقفه در حال تولید و پخش برنامه‌های تفرقه افکنانه و فحاشی نسبت به مقدسات دیگری هستند و هر کدام دیگری را تکفیر می‌کنند.

وی درباره محل اصلی این شبکه‌ها تاکید کرد: این شبکه‌ها اگر به واقع مربوط به شیعه یا سنی باشند باید در مراکز تشیع یا اهل سنت مستقر باشند در حالی که تمام آنها در لندن مستقر و از آنجا اداره می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تکفیر را نتیجه نفوذ دستگاه‌های جاسوسی غربی به ویژه انگلیس در ادیان و مذاهب ساختگی دانست و تصریح کرد: تکفیر حاصل دین لندنی است، اسلام لندنی که در نهایت تبدیل به وهابیت، بهاییت و بدعت های دینی می‌شود.

وی بر لزوم برنامه ریزی برای مقابله با وهابیت به‌عنوان یکی از تهدیدات این منطقه تاکید کرد و اظهار داشت: آنچه برخی از گروه‌های افراطی و یکی سری عالم نمای بی‌سواد و ریاکار درباره مقدسات شیعه یا سنی ابراز می‌کنند در راستای اجرای ماموریت برای دستگاه‌های جاسوسی آمریکا، اسرائیل و انگلیس است که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و ابزارهای رسانه‌ای دشمنان است.